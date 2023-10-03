الاتحاد العالمي للكرات الحديدية يفرض عقوبات قاسية على الجزائر “بسبب موقفها من المثلية الجنسية”

الجزائر: قرر الاتحاد العالمي للكرة الحديدية واللعب القصير الإيقاف الفوري لنشاط الاتحاد الجزائري للكرات الحديدية، مع تجميد نشاط أي عضو جزائري في الاتحادات الدولية، فضلاً عن منع الرياضيين الجزائريين من المشاركة في مختلف بطولاته القادمة.

ووجه الاتحاد الدولي للكرات الحديدية، في بيان له مؤرخ بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر المنصرم، نشرته وسائل إعلام جزائرية، الإثنين، اتهامات إلى ما سماه “السلطات السياسية الجزائرية” التي اتخذت إجراءات لم تسمح له بتنظيم حفل تسليم الميداليات خلال بطولة العالم للشباب (تحت 18 و23 عاماً)، والتي استضافتها مدينة وهران الجزائرية في الفترة بين 18 و23 أيلول/سبتمبر المنصرم.

ورغم اعترافه بالإعداد والتنظيم المثالي لهذه البطولة، إلا أن الاتحاد الدولي للكرات الحديدية، اتهم السلطات الجزائرية بـ “منع ارتداء أبطال العالم لأقمصة قوس قزح المنصوص عليها في دفتر الأعباء الخاص به منذ أكثر من 30 عاماً”. إضافة إلى “اتهام الاتحاد الدولي بالترويج للمثلية، والتأكيد على أن المسلمين يرفضون ولا يعترفون بمجتمع المثليين”، وهو ما يتعارض، طبقاً له، مع الميثاق الأولمبي ودفتر الأعباء.

وقال الاتحاد الدولي إنه أبلغ الاتحاد العالمي للكرات الحديدية واللعب القصير، الذي قرر منع الفرق الجزائرية من المشاركة في بطولة العالم للعب الطويل سيدات ومختلط، المقررة من 1 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبطولة العالم للعب القصير للشباب والإناث التي ستقام من 22 إلى 27 من الشهر ذاته.

كما أشار إلى إيقاف كل الجزائريين الذين اقترحهم الاتحاد الجزائري للكرات الحديدية، وجرى انتخابهم أو تعيينهم ضمن الهيئات المديرة للاتحاد الدولي للكرات الحديدية، حتى اجتماع لجنة الانضباط التابعة له.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من السلطات الرياضية في الجزائر.

(د ب أ)