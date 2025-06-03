الاتحاد العالمي للملاكمة يعتذر لنظيره الجزائري والبطلة الأولمبية إيمان خليف

الجزائر: اعتذر الاتحاد العالمي للملاكمة، الثلاثاء، لنظيره الجزائري بعد ذكر اسم البطلة الأولمبية إيمان خليف في سياق الإعلان عن اختبار الجنس الجيني الإلزامي الذي سيتم تطبيقه في البطولات المقبلة.

وأصدرت الهيئة الحاكمة للعبة سياستها الجديدة الأسبوع الماضي ، وخصت بالذكر الجزائرية، قائلة إن خليف لن يسمح لها بالمنافسة في فئة الإناث من مسابقاتها حتى تخضع بطلة أولمبياد باريس 2024 للاختبار.

وأرسل الاتحاد العالمي برئاسة بوريس فان دير فورست خطابا رسميا إلى الاتحاد الجزائري للملاكمة للاعتذار بعد الاعتراف بأن “خصوصية الرياضي كان يجب أن تكون محمية”.

كانت خليف قد تعرضت لحملة إساءة وتشويه غير مسبوقة شنتها شخصيات وصحف عالمية ومسؤولون سياسيون كبار، شككوا في هويتها الجنسية.

وفازت خليف (26 عاما) بالميدالية الذهبية في وزن 66 كغم للسيدات في أولمبياد باريس العام الماضي وسط خلاف حول الأهلية الجنسية.

وكان قد تم استبعاد خليف، إلى جانب الملاكمة التايواني لين يو تينغ، من بطولة العالم 2023 من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة السابق بسبب فشلهما في اختبارات أهلية الجنس.

وحصلت خليف على الضوء الأخضر للمشاركة في باريس من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، التي جردت الاتحاد الدولي للملاكمة من وضعه كهيئة حاكمة عالمية للهواة في يونيو 2023 بسبب المخاوف بشأن كيفية إدارته.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن المتنافسات مؤهلات للمشاركة في منافسات السيدات في باريس إذا كانت جوازات سفرهن تشير إلى أنهن من الإناث.

وكان من المقرر أن تعود خليف للمشاركة في بطولة أيندهوفن في الفترة من 5 إلى 10 يونيو/حزيران الجاري، لكن الاتحاد العالمي للملاكمة قال يوم الجمعة إنه سيتم تطبيق اختبار الجنس الإلزامي الشهر المقبل “لضمان سلامة جميع المشاركين وتوفير مستوى تنافسي متكافئ للرجال والنساء”.

وأضاف: “في ضوء الخطط الرامية إلى تطبيق هذه السياسة والظروف الخاصة المحيطة ببعض الملاكمين الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، راسل الاتحاد العالمي للملاكمة الاتحاد الجزائري للملاكمة لإبلاغه بأنه لن يسمح لإيمان خليف بالمشاركة في فئة السيدات في كأس أيندهوفن للملاكمة أو أي حدث عالمي للملاكمة حتى تخضع إيمان خليف لاختبارات تحديد الجنس”.

وتابع: “يعكس هذا القرار المخاوف بشأن سلامة ورفاهية جميع الملاكمين، بما في ذلك إيمان خليف، ويهدف إلى حماية الصحة العقلية والجسدية لجميع المشاركين في ضوء بعض ردود الفعل التي تم التعبير عنها فيما يتعلق بالمشاركة المحتملة للاعبة في كأس أيندهوفن للملاكمة”.

ونشر الاتحاد العالمي للملاكمة أيضا رسالة كان قد أرسلها إلى كل من خليف والاتحاد الجزائري للملاكمة، زاعما أن قواعد الأهلية الجديدة تم تطويرها “بهدف صريح يتمثل في حماية الرياضيين في الرياضات القتالية” نظرا “للمخاطر الجسدية المرتبطة بالملاكمة على الطراز الأولمبي”.

(الأناضول)