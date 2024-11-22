الاتحاد الفرنسي يرفض طلب سان جيرمان في معركته مع مبابي 

باريس: رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، طلب باريس سان جيرمان إعادة النظر في قرار رابطة الدوري إلزامه بدفع 55 مليون يورو كرواتب ومكافآت غير مدفوعة لنجمه السابق كيليان مبابي المنتقل الى ريال مدريد، حسب ما أفاد مصدر مقرب من الملف، اليوم الجمعة.

وأرسل النادي الباريسي طلبه الى اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي متأخرا بيوم واحد عن المهلة المعطاة إليه وفقاً للمصدر نفسه، في حين كان أمام النادي 10 أيام لتقديم طلبه بعد خسارته الاستئناف الذي تقدم به في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر.

ولم يكن سان جيرمان الذي أبلغ بالقرار صبيحة الجمعة متفائلا بإمكانية تغيير القرار الصادر عن لجنتين قانونيتين تابعتين للدوري الفرنسي، لكنّ إسقاط طلبه “بالشكل” شكّل مفاجأة له.

ويعود الصراع إلى حالة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آب/ أغسطس 2023 بين مبابي وإدارة النادي. تم تهميش المهاجم الفرنسي مع الفريق ولم يتم إشراكه في عدة مباريات لرفضه تمديد عقده.

وكان من شأن هذا التمديد أن يضمن حصول سان جيرمان على مبلغ مالي من صفقة انتقال بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف قطر 2022 الذي وقّع مجانا الصيف الماضي مع ريال مدريد.

وبموجب هذا الاتفاق، وافق اللاعب على التنازل عن 55 مليونا من المكافآت المختلفة إذا رحل مجانا في نهاية الموسم. لكن صحة هذا الاتفاق، الذي تحدث عنه اللاعب نفسه علنا أمام الصحافيين في كانون الثاني/ يناير الماضي، موضع شك من قبل معسكر المهاجم الدولي.

وكان سان جيرمان أصدر بيانا في العاشر من الشهر الماضي أفاد أنه لن يدفع المبلغ وينتظر قرار القضاء في هذه القضية، قائلا: “في ضوء محدودية الاختصاص القانوني للجنة رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية (أل أف بي) لاتخاذ قرار كامل بشأن هذا الملف، يجب الآن تقديمه (الملف) أمام سلطة قضائية أخرى”.

ومن المحتمل ان يُقدم سان جيرمان على اللجوء إلى خطوات إدارية وقضائية أخرى، قد تضعه أمام معركة قانونية طويلة الأمد مع لاعبه السابق.

(أ ف ب)