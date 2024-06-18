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الاتحاد الفرنسي يكشف مدى خطورة إصابة مبابي

18 - يونيو - 2024

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دوسلدورف: أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد الفوز على النمسا، أن قائد المنتخب الوطني كيليان مبابي أصيب بكسر في أنفه في وقت متأخر من فوز فريقه 1-صفر في بطولة أوروبا 2024 أمس الاثنين.

وتعرض مبابي (25 عاما)، أحد أبرز لاعبي البطولة، للإصابة عندما اصطدم بكتف المدافع النمساوي كيفن دانسو في التحام خلال ضربة رأس.

وغادر مبابي الملعب قرب النهاية في سيارة إسعاف للخضوع لفحص بالأشعة.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: “أصيب كيليان مبابي بكسر في الأنف خلال الشوط الثاني من مباراة النمسا وفرنسا أمس الاثنين في دوسلدورف”.

وأوضح: “خضع قائد الفريق الفرنسي في البداية للعلاج بواسطة الطاقم الطبي والطبيب فرانك لو جال، الذي شخّص إصابته بكسر في الأنف. وتم تأكيد التشخيص عقب الفحوصات بالأشعة في مستشفى دوسلدورف”.

وأضاف الاتحاد: “كيليان مبابي عاد لمقر معسكر المنتخب الفرنسي، وسيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة دون أن يخضع لجراحة على الفور”.

وتواجه فرنسا هولندا يوم الجمعة المقبل، وهناك شك الآن في مشاركة مبابي بالمباراة في ضربة قوية لوصيفة بطل كأس العالم 2022.

وقال الاتحاد الفرنسي: “سيتم صنع قناع للسماح للاعب رقم 10 في المنتخب الفرنسي لاستئناف البطولة بعد فترة مخصصة للعلاج”.

(رويترز)

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