رياضة | كرة قدم عالمية

الاتحاد الفرنسي يلجأ إلى الفيفا بسبب هتافات عنصرية للاعبي الأرجنتين- (فيديو)

16 - يوليو - 2024

إنسو فيرنانديس يحتفل بفوز الأرجنتين

حجم الخط
0

باريس: يعتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تقديم شكوى إلى نظيره الدولي (فيفا) بشأن هتافات عنصرية من بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني خلال احتفالاتهم بلقب كوبا أمريكا 2024.

وسُمعت الهتافات خلال فيديو مباشر نشره لاعب وسط تشلسي الإنكليزي إنسو فرنانديس على وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل حافلة منتخب بلاده بعد الظفر بلقب كوبا أمريكا على حساب كولومبيا 1-0.

وردّد بعض اللاعبين، بينهم فرنانديس، هتافاً يعود تاريخه إلى كأس العالم 2022، أطلقه مشجعون أرجنتينيون بعد النهائي الذي حسمه منتخب بلادهم أمام فرنسا بركلات الترجيح، وهو هتاف استهدف كيليان مبابي وإهانات معادية للمثليين.

وقال مصدر مقرّب من الاتحاد الفرنسي، الثلاثاء، إن الاتحاد يعتزم مراسلة نظيره الأرجنتيني وإحالة الأمر إلى الفيفا.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأرجنتين تسحق البرازيل 4-1 في تصفيات كأس العالم
26 - مارس - 2025
خروج ميسي من قائمة الأرجنتين لمواجهة أوروغواي والبرازيل
17 - مارس - 2025
المنتخب الأرجنتيني يحافظ على صدارة التصنيف العالمي  
19 - ديسمبر - 2024
الأرجنتين تحافظ على صدارة تصنيف فيفا ومنتخب المغرب الأول إفريقيا
28 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية