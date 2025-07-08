الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يدين تهديد إسرائيل للاعبه علاء الدين حسن- (بيان)

رام الله: أدان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الثلاثاء، التهديدات التي تعرض لها لاعب المنتخب الوطني علاء الدين حسن بـ”إنهاء مسيرته”، بعدما استجوبته قوات إسرائيلية أثناء زيارة أجراها لبلدته بالجليل.

وقال: “تعرض لاعب المنتخب الوطني علاء الدين حسن، الذي ينشط أيضا في صفوف نادي العربي القطري، لسلسلة من التهديدات والاستجوابات من قبل السلطات الإسرائيلية، أثناء زيارته لمسقط رأسه بلدة المشهد بالجليل”.

وتابع الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: “أوضح اللاعب أن التحقيق تمحور حول انضمامه للمنتخب الفلسطيني وتمثيله المنتخب الوطني، كما تمت مصادرة هاتفه المحمول، الذي لا يزال محتجزا حتى لحظة إعداد هذا التقرير”.

وأضاف: “أشار اللاعب إلى أن ضابطا إسرائيليا قد وجه إليه تهديدا مباشرا وصريحا بملاحقته ومطاردته حيثما كان، وإنهاء مسيرته الرياضية. وأبلغه بأنه سيكون تحت المراقبة الأمنية المستمرة”.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)