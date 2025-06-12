الاتحاد الفلسطيني يتقدم بشكوى للفيفا والاتحاد الآسيوي بسبب “ركلة جزاء عُمان”

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الخميس، تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي يطالب فيها بفتح تحقيق في واقعة احتساب ركلة جزاء ضده في مباراة عمان بتصفيات مونديال 2026.

وكان المنتخب العماني خطف تعادلا مثيرا بهدف لمثله في الوقت القاتل من عمر اللقاء أمام فلسطين بعدما سجل عصام الصبحي هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليصعد للملحق على حساب نظيره الفلسطيني.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “يود الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن يوضح للرأي العام الرياضي، أنه تابع بدقة واهتمام بالغ مجريات مباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه العُماني، التي أُقيمت ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، لا سيما قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب العُماني، في الوقت بدل الضائع، سجل منها هدف التعادل”.

وتابع: “بعد مراجعة دقيقة لمقاطع الفيديو الرسمية، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تبين لنا بشكل واضح أن قرار الحكم موعود بونياديفارد باحتساب ركلة الجزاء، لم يكن صائبا، وجاء مجحفا بحق منتخبنا الوطني، إذ لم تتوفر أي من المعايير التحكيمية التي تستوجب هذا القرار”.

وأضاف: “بناء على ذلك، تقدمنا في الاتحاد الفلسطيني بشكوى رسمية إلى كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مطالبين بإجراء تحقيق شامل في ملابسات هذه الواقعة، والتدقيق في كافة الإجراءات والقرارات التي رافقت احتساب ركلة الجزاء، بما يكفل إحقاق العدالة، وفقا للوائح والأنظمة المعتمدة لدى الاتحادين”.

(الأناضول)