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الاتحاد القطري يعلن تعيين الإسباني لوبتيجي مدربا للمنتخب الوطني

منذ 53 دقيقة

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الدوحة: أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الخميس، تعيين يولن لوبتيجي مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، مدربا للمنتخب الوطني.

وقال الاتحاد في حسابه على منصة إكس مع مقطع فيديو للمدرب الإسباني في مقره “لوبتيجي مدربا للمنتخب الوطني”.

وأضاف: “سيخلف لوبتيجي المدرب الحالي لويس غارسيا وسيبدأ مسيرته الأولى مع العنابي بقيادة المنتخب الوطني في المباريات المتبقية من تصفيات كأس العالم 2026 حيث ستكون مهمته الأولى ضد منتخب إيران في الخامس من يونيو 2025 على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد تليها مباراة خارج أرضه ضد منتخب أوزبكستان في طشقند في العاشر من يونيو”.

(رويترز)

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