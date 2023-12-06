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الاتحاد القطري يتعاقد مع الإسباني لوبيز لتدريب المنتخب الأول خلفا لكيروش

6 - ديسمبر - 2023

البرتغالي كارلوس كيروش

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الدوحة: أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق مع ماركيز لوبيز لتدريب المنتخب الأول خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي انفصل عن حامل لقب كأس آسيا قبل قليل من تعيين المدرب الإسباني.

وقال الاتحاد القطري في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب الإسباني ماركيز لوبيز لتولي زمام مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول”.

ووجه الاتحاد القطري الشكر لنادي الوكرة “لموافقتهم على الاستعانة بالمدرب لوبيز لتولى قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة”.

وتولى لوبيز (61 عاما) تدريب الوكرة منذ عام 2018 وكان عقده يمتد حتى عام 2024.

وتدافع قطر عن لقب كأس آسيا، التي ستقام على أرضها، في الفترة من 12 يناير كانون الثاني إلى 10 فبراير شباط المقبلين.

وفازت قطر بأول لقب لكأس آسيا عام 2019. وتلعب قطر مع الصين وطاجيكستان ولبنان في دور المجموعات في رحلتها للدفاع عن البطولة.

(رويترز )

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  1. يقول Ahmad:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 9:30 م

    مفاجأة: كيروش رحل عن تدريب العنابي لخلافة تين هاغ كمدرب لمانشستر يونايتد قبل موقعة الفريق الهامة بدوري الأبطال أمام البايرن .. خطوة حلم بها طويلاً وتمنى حدوثها يوماً ما منذ أيام السبر فيرغسون عندما كان مساعداً له ثم تجربة تدريبه لريال مدريد والتي كان من المستحيل رفضها بذلك الوقت قبل 20 عاماً

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