الاتحاد الليبي لكرة القدم يقرر اعتبار اللاعبين السودانيين والفلسطينيين لاعبين مواطنين

لندن: “القدس العربي”:

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم اعتبار اللاعبين السودانيين والفلسطينيين لاعبين مواطنين، نظرا للظروف السياسية الصعبة التي تمر بها بلدانهم.

وفي حسابه الرسمي على فيسبوك، نشر اتحاد الكرة الليبي قرارا بشأن السماح بتسجيل ومشاركة لاعبي دولتي السودان وفلسطين للموسم الرياضي 2023-2024.

وأعلن أنه يُسمح لكل نادٍ ليبي بتقديم وتسجيل لاعبين من حاملي الجنسيتين الفلسطينية والسودانية، ضمن قائمة كل فريق مشارك في الموسم الرياضي 2023-2024، وذلك نظرا للأوضاع العصيبة التي يمر بها البلدان، وتعذر انطلاق المنافسات الرياضية فيهما، وهجرة عدد من لاعبي البلدين خارج ديارهم.

وبحسب القرار، فإنه يُسمح لفرق مسابقات الدوري العام بمختلف درجاتها في ليبيا، بتسجيل لاعبيْن من حاملي الجنسية السودانية، ولاعبيْن من الجنسية الفلسطينية لكل نادٍ.

كما يسمح لمسابقات الفئات السنية، بتسجيل لاعب واحد من الجنسيتين السودانية والفلسطينية.

وأكد الاتحاد أنه اللاعبين السودانيين والفلسطينيين، يعاملون معاملة اللاعبين الليبيين بموجب هذا القرار.