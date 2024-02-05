الاتحاد المغربي لكرة القدم يجدد الثقة في وليد الركراكي مدربا لأسود الأطلس- (تدوينة)

الرباط – “القدس العربي”:

جددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي)، الثقة في وليد الركراكي مدربا للمنتخب المغربي لكرة القدم، وذلك بعد أن عقد فوزي لقجع جلسة تقييمية مع الناخب المغربي، عقب الاقصاء غير المنتظر والمتوقع من كأس إفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وأفاد الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن لقجع، رئيس لجنة المنتخبات عقد عدة اجتماعات تقييمية، بخصوص مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كاس افريقيا للأمم المقامة حاليا في كوت ديفوار مع الناخب الوطني وليد الركراكي، الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند دور ثمن النهائي وهو ما ولد لدى جميع مكونات كرة القدم المغربية شعورا بالأسف والحسرة”.

ووفق البيان الذي اطلعت “القدس العربي” عليه، فقد تم أيضا خلال تلك الاجتماعات التقييمية “الوقوف على مكامن الخلل التي كانت حاضرة في هذه المنافسة خاصة في المباراة الاخيرة امام منتخب جنوب افريقيا”، حيث أكد لقجع “على ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لإعطاء المنتخب وكرة القدم المكانة التي تستحقها من اجل اسعاد الجماهير المغربية في المنافسات القادمة في مقدمتها تصفيات كاس العالم 2026 والاستعداد لنهائيات كاس افريقيا للأمم التي ستستضيفها بلادنا في صيف السنة المقبلة تجسيدا للرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لكرة القدم الوطنية.”

وبخصوص تجديد الثقة في وليد الركراكي مدربا للمنتخب المغربي لكرة القدم، قال البيان إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تمنحه “كل وسائل الدعم والمؤازرة من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها كرة القدم الوطنية بصفة عامة والمنتخب الوطني بصفة خاصة”.

ولم يفت الاتحاد المغربي، أن يقدم شكره لـ “الجماهير المغربية الوفية للمنتخب الوطني داخل الوطن وخارجه على الروح الوطنية والتضحية الكبيرة التي تحلوا بها خاصة الجماهير التي تحملت عناء السفر الى كوت ديفوار، داعية اياهم الى مزيد من الالتفاف والتشجيع للمنتخب الوطني لرفع تحدي كاس افريقيا 2025، وباقي الاستحقاقات المقبلة”.