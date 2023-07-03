الاتحاد المغربي لكرة القدم ينفي فرار 4 لاعبات في إيطاليا- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”: عبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي)، عن شجبها للإشاعات التي تم تداولها حول منتخبها النسوي، بشأن “فرار” أربع لاعبات في إيطاليا بعد نهاية مباراة ودية.

وجاء في بيان مقتضب للجامعة أنها “تشجب بشدة الإشاعات والمغالطات التي روج لها البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نقلا عن إحدى الصفحات المزورة لأحد المواقع الإلكترونية المغربية، تنال من سمعة منتخبنا الوطني لكرة القدم النسوية المقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم، بتلفيقات كاذبة”.

وأكدت الجامعة، في بيانها الذي اطلعت “القدس العربي” عليه، “أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية سافر بجميع أعضائه، ولاعباته، إلى سويسرا، حيث سيواجه منتخبها الوطني، يوم الأربعاء، بعد أن واجه منتخب إيطاليا يوم السبت (انتهت المباراة بالتعادل).”

وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أنها تحتفظ لنفسها بكامل الحق في اللجوء إلى المساطر التي يتيحها لها القانون، للدفاع عن سمعة كافة افراد المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، وكرة القدم المغربية.

رد آخر بطريقة غير مباشرة، جاء من صفحة ” Équipe du Maroc” على فيسبوك، والتي نشرت العديد من الصور للاعبات المنتخب المغربي وهن في حصة التمارين استعدادا لمواجهة منتخب سويسرا، الأربعاء، وأرفقت الصور بتعليق “المنتخب الوطني النسوي يواصل تحضيراته”.