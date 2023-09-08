الاتحاد المغربي لكرة القدم يوقف المتحدث الرسمي باسم ناد رياضي لسنتين نافذتين بسبب الشتم والبصق- (فيديو)

الرباط – “القدس العربي”:

طالت عقوبات التوقيف عددا من المسؤولين المغاربة في أندية لكرة القدم تمارس ضمن البطولة المغربية بمختلف تصنيفاتها، وذلك بسبب الإخلال بأخلاقيات السلوك الرياضي داخل الملاعب في مواجهة الفرق المنافسة.

ويبقى القرار الذي تصدر واجهة الاهتمام المغربي، هو ذلك الذي صدر في حق المسؤول على التواصل والمتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء الرياضي، عبد الإله الإبراهيمي، والقاضي بتوقيفه لمدة سنتين نافذتين مع غرامة ثقيلة بلغت 100 ألف درهم (9846 دولارا).

قرار التوقيف الذي سيبعد المسؤول في فريق العاصمة الاقتصادية لمدة سنتين، جاء على إثر سب وشتم لاعب من فريق الجيش الملكي، مع البصق عليه فوق أرضية الملعب خلال المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في الرباط.

في المقابل، لم تسلم جرة اللاعب زكرياء الهبطي، الذي بسببه نال المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء الرياضي عقوبة التوقيف، فقد قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي)، توقيفه لخمس مباريات نافذة، وغرامة 100 ألف درهم (9846 دولارا)، وأيضا للسبب نفسه تقريبا وهو السب والشتم ومحاولة الاعتداء.

لجنة الإخلاقيات في الجامعة الملكية

المغربية لكرة القدم توقف الناطق

الرسمي لنادي الرجاء الرياضي

عبدالإله الإبراهيمي لمدة عامين

مع غرامة 100 ألف درهم pic.twitter.com/8N8aJvjP7b — الملعب الرياضية – Elmaalab.com (@elmalabq8) September 8, 2023

لجنة الأخلاقيات حسمت الجدل الذي رافق الواقعة التي شهدتها أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في نهاية مباراة فيقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي، حين اقتحم المتحدث الرسمي للفريق البيضاوي (نسبة للدار البيضاء)، أرضية الملعب وتوجه إلى اللاعب الهبطي وبادره بالسب والشتم ثم البصق، وهي الواقعة التي وثقتها مقاطع فيديو عديدة تداولها جمهور فريق العاصمة بكثير من الغضب والاستياء.

🙃 إنه الدوري المغربي يا سادة 🇲🇦 الناطق الرسمي لنادي #الرجاء_الرياضي ونائب رئيس العصبة الإحترافية عبد الإله الإبراهيمي "يبصق" على لاعب #الجيش_الملكي زكرياء الهبطي بعد نهاية مباراة الفريقين لأنه احتفل بهدفه أمام فريقه السابق 💦🤦 pic.twitter.com/E8HZAEblF2 — HyzrSport.com (@hyzr_711) September 3, 2023

الغضب نفسه تقاسمه جمهور الرجاء الرياضي بسبب سلوك اللاعب الهبطي الذي كان في فريق العاصمة الاقتصادية قبل الانتقال إلى فريق الجيش الملكي، والذي استفز جمهور “القلعة الخضراء” بالسب والشتم أيضا.

وبذلك، تكون لجنة الأخلاقيات قد وضعت حدا للجدل المحتد بين أنصار هذا الفريق وذاك، والبيانات الاستنكارية الصادرة عن إدارة الفريقين.