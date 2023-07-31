الاتحاد بطل السعودية يضم البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول لمدة ثلاث سنوات- (تغريدة)

الرياض: أعلن الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع فابينيو لاعب وسط ليفربول ومنتخب البرازيل لمدة ثلاث سنوات.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو لفابينيو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر حمل عنوان “النمور مسموح لها بالعبور”.

وسخر الفيديو من عناوين وسائل إعلام تحدث بعضها عن فشل الصفقة أو تأخرها.

كما نشر النادي صورا لفابينيو يستعرض قميص النادي الذي كتب عليه “2026”.

وبذلك سيملك الاتحاد ثنائيا قويا في مركز الوسط المدافع بعد التعاقد هذا الصيف مع نجولو كانتي لاعب تشيلسي السابق.

وأبرم الاتحاد صفقة أخرى مدوية هذا الصيف وضم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام ذكرت سابقا أن قيمة انتقال فابينيو إلى الاتحاد ستبلغ 40 مليون جنيه إسترليني (51.43 مليون دولار).

وبات الدوري السعودي جاذبا للعديد من نجوم كرة القدم الأوروبية منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في نهاية العام الماضي.

(رويترز)