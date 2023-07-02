الاحتجاجات‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬سويسرا‭ ‬بعد‭ ‬بلجيكا‭ ‬و«قلق‮»‬‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭… ‬والحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬تهدد‭ ‬بـ«أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الحزم‮»‬

لندن‭ – ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭- ‬وكالات‭:‬ استمرت‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مقتل‭ ‬الشاب‭ ‬نائل‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شرطي‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭. ‬ورغم‭ ‬التهدئة‭ ‬النسبية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬منزل‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬تعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬متظاهرين‭.‬

وصباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لاي‭ – ‬لي‭ – ‬روز‭ ‬جنوب‭ ‬باريس‭ ‬فنسان‭ ‬جانبران،‭ ‬إن‭ “‬مشاغبين‭” ‬اقتحموا‭ ‬فجراً‭ ‬منزله‭ ‬بسيارة‭ ‬أثناء‭ ‬وجود‭ ‬زوجته‭ ‬وولديه،‭ ‬قبل‭ ‬إضرام‭ ‬النيران‭ ‬بهدف‭ ‬إحراقه‭. ‬وأوضح‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ “‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬جبانة‭ ‬بدرجة‭ ‬لا‭ ‬توصف‭”‬،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬موجوداً‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬البلدة‭ ‬التي‭ ‬يقطنها‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭.‬

وأشار‭ ‬مقربون‭ ‬من‭ ‬المسؤول‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ “‬الجمهوريين‭” (‬يمين‭ ‬معارض‭) ‬الى‭ ‬أن‭ ‬زوجته‭ ‬أصيبت‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬ركبتها،‭ ‬بينما‭ ‬تعرض‭ ‬أحد‭ ‬ولديه‭ ‬لإصابة‭ ‬طفيفة‭ ‬أثناء‭ ‬محاولة‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬المعتدين‭.‬

ومع‭ ‬تزايد‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬رؤساء‭ ‬البلديات‭ ‬ومسؤولين‭ ‬منتخبين‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬أكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬إليزابيت‭ ‬بورن،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬من‭ ‬لاي‭ ‬ـ‭ ‬لي‭ – ‬روز‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ “‬لن‭ ‬تتسامح‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬عنف‭”‬،‭ ‬وأنه‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيق‭ “‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الحزم‭” ‬في‭ ‬العقوبات‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬استهداف‭ ‬عشرة‭ ‬مراكز‭ ‬للشرطة‭ ‬وعشر‭ ‬ثكنات‭ ‬للدرك‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬الأحد‭. ‬وتم‭ ‬توقيف‭ ‬719‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بتهمة‭ ‬حيازة‭ ‬أدوات‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬أسلحة‭ ‬أو‭ ‬مقذوفات‭.‬

واستُهدف‭ ‬شرطي‭ ‬بطلق‭ ‬ناري‭ ‬أصاب‭ ‬سترته‭ ‬الواقية‭ ‬أثناء‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬نيم‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭) ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ – ‬السبت‭ ‬التي‭ ‬تخطى‭ ‬عدد‭ ‬الموقوفين‭ ‬خلالها‭ ‬1300،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬الثلاثاء‭. ‬ويواجه‭ ‬القضاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيلاً‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬أشخاصاً‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنهم‭ ‬من‭ “‬مثيري‭ ‬الشغب‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬محاكم‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭.‬

وكتب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جيرالد‭ ‬دارمانان‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭: “‬ليلة‭ ‬أكثر‭ ‬هدوءً‭ ‬بفضل‭ ‬العمل‭ ‬الحازم‭ ‬لقوات‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭”. ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬الأحد،‭ ‬إصابة‭ ‬45‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬والدرك‭ ‬بجروح،‭ ‬وإضرام‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬577‭ ‬عربة‭ ‬و74‭ ‬مبنى،‭ ‬وتسجيل‭ ‬871‭ ‬حريقا‭ ‬على‭ ‬طرق‭. ‬ووجهت‭ ‬جدّة‭ ‬نائل‭ ‬دعوة‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون،‭ ‬الأحد،‭ ‬ناشدت‭ ‬فيها‭ ‬المحتجّين‭ ‬التوقّف‭ ‬عن‭ “‬أعمال‭ ‬التخريب‭ ‬والنهب‭ ‬والحرق‭.” ‬وقالت‭ ‬الجدّة‭ ‬ناديا‭ ‬مخاطبة‭ ‬المحتجّين‭: “‬توقّفوا،‭ ‬لا‭ ‬تكسّروا‭”. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معها‭ ‬قناة‭ “‬بي‭ ‬أف‭ ‬أم‭ ‬تي‭ ‬في‭” ‬التلفزيونية‭ ‬الإخبارية‭: “‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يكسّرون‭ ‬أقول‭ ‬لهم‭: ‬توقّفوا‭. ‬فليتوقّفوا‭ ‬عن‭ ‬تكسير‭ ‬الواجهات‭ ‬وليتوقفوا‭ ‬عن‭ ‬تكسير‭ ‬المدارس‭ ‬والحافلات‭”. ‬وتابعت‭: “‬توقّفوا‭. ‬من‭ ‬يستقلّ‭ ‬هذه‭ ‬الحافلات‭ ‬هنّ‭ ‬أمّهات،‭ ‬من‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬هنّ‭ ‬أمّهات‭”.‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ “‬كيستون‭ – ‬أس‭ ‬دي‭ ‬إيه‭” ‬السويسرية‭ ‬أن‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬فرنسا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬سويسرا‭ ‬أيضا‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬تم‭ ‬نشرها،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ (‬في‭ ‬سويسرا‭) ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لوزان‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭. ‬وأعرب‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ “‬قلقه‭” ‬لاستمرار‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الفرنسية‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ “‬اي‭ ‬آر‭ ‬دي‭” ‬التلفزيونية‭ ‬العامة‭: “‬لدي‭ ‬أمل‭ ‬كبير‭ ‬وأنا‭ ‬مقتنع‭ ‬تماما‭ ‬بأن‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬الفرنسية‭ ‬سيجد‭ ‬السبل‭ (‬لضمان‭) ‬تحسن‭ ‬الوضع‭ ‬سريعا‭”.‬

وتابع‭ ‬شولتس‭: “‬لا‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬فرنسا‭ ‬غير‭ ‬مستقرة،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المشاهد‭” ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ “‬صادمة‭”‬،‭ ‬و‭”‬لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬أفهم‭ ‬تماما‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬بلاده‭. ‬كنت‭ ‬سأفعل‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‭”. ‬وصرح‭ ‬شولتس‭ ‬أيضاً‭: “‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬أن‭ ‬تقع‭ ‬أعمال‭ ‬عنف،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نبذل‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬تماسك‭ ‬مجتمعاتنا‭”.‬