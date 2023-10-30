الاحتلال ألقى 18 ألف طن متفجرات على غزة … ومخاوف من مذبحة في مشفى القدس

غزة – «القدس العربي» : ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 56 مجزرة في غزة، خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 302 شهيد، غالبيتهم من النازحين إلى مناطق جنوب القطاع، التي يزعم أنها آمنة، كما واصل تهديد مشفى القدس بالقصف، على غرار الكثير من مناطث القطاع التي سويت بالأرض بعد إلقاء 18 ألف طن متفجرات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد تهديد إسرائيل لمشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، عن طريق اتصالات بإدارة المشفى، لجأت إلى استخدام الصواريخ، حيث قصفت عدة مناطق قريبة من المشفى، في إطار الضغط لإخلائه من المصابين والنازحين، ما أحدث خرابا ودمارا في الطابق الأرضي.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر التي تدير المشفى، أن عددا من المصابين والنازحين أصيبوا جراء ذلك الاستهداف.

وجددت قرارها بأنها لن تنفذ أوامر بإخلائه، حيث يريد الاحتلال تدميره، وهو أمر من شأنه أن يضاعف من المأساة، ويزيد الضغط على المنظومة الصحية المنهارة في القطاع.

واعتبر الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، أن الهجمات على منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة «إبادة جماعية».

وبين المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، خلال مؤتمر صحفي في غزة: «الاحتلال أباد الشوارع الفرعية وليس لدينا القدرة على الوصول، وما يحدث في تل الهوى إبادة جماعية».

وأضاف: «مئات القنابل تسقط على تل الهوى، ونواجه صعوبة كبيرة في عملنا، وجرى استهداف كل محيط مستشفى القدس، وشارع 8، وشارع 10».

وتابع «عندما تقدمنا للمساعدة جرى استهدافنا فتركنا المكان».

كذلك، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان أن: «ما يتم في منطقة تل الهوى ومحيط مستشفى القدس، جريمة حرب مكتملة الأركان، تتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي قبل فوات الأوان».

تحذير من مجزرة

وحذر عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، من ارتكاب مجزرة جديدة في مشفى القدس. وطالب دول العالم بتحمل مسؤولياتها في وقف العدوان ضد الأطفال والمدنيين العزل.

وأكد مطالبة الاحتلال إدارة المشفى مجددا بإخلائه من المرضى والجرحى مع استمرار قصف المناطق المحيطة به، وكذلك تهديد الاحتلال بقصف المركز الثقافي الأرثوذوكسي ومدرسة الروم، معتبرا ذلك «مقدمة مبيتة لارتكاب مجزرة مروعة ضد المرضى والجرحى و14 ألفا من النازحين».

ومع تصاعد الهجمات وقطع الاحتلال إمدادات الطاقة والوقود، وكذلك تقنين إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات، تزداد المأساة الإنسانية التي يعانيها السكان المحاصرون في غزة، والذين يعانون من ويلات الحرب والدمار.

ولا تزال المشافي تعاني من نقص حاد في إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو أمر يحد من قدرة الطواقم الطبية على القيام بدور إنقاذ المصابين الذين يردون إليها بأعداد كبيرة، جراء الهجمات المتلاحقة التي تنفذها قوات الاحتلال.

وتواجه المشافي أيضا مشكلة كبيرة في توفير إمدادات الطاقة، خاصة للأقسام الرئيسية ومنها العمليات والعناية المركزة، حيث تعمل المشافي بخطة تقنين للوقود المتوفر لديها بكميات قليلة، من أجل المحافظة على العمل بالحد الأدنى.

ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إسرائيل «ستنتقل إلى مرحلة أكثر دموية من هجومها على غزة».

شحّ المساعدات

وسبق وأن أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» عن معاناتها من شح إمدادات الوقود، وقالت إنها تواجه خطرا بوقف خدماتها، رغم أنها الجهة الوحيدة الموكلة لها مهمة استلام وتوزيع المساعدات.

وأعلن العديد من المؤسسات الدولية، ومن بينها منظمة «أنقذوا الأطفال»، ضرورة أن يكون هناك «ممر آمن» للمساعدات الإنسانية التي تمر إلى غزة.

وهذه المساعدات لا تزال تمر من معبر رفح الفاصل بين جنوب القطاع ومصر، بعد أن تخضع لتفتيش إسرائيلي دقيق.

وكان مدير «الأونروا» في غزة توماس وايت، قد أكد أن النظام المتبع في إدخال المساعدات لا يكفي احتياجات السكان في غزة. وقال «احتياجات المجتمعات هائلة، حتى لو كانت فقط من أجل البقاء على قيد الحياة، في حين أن المساعدات التي نتلقاها هزيلة وغير متسقة».

وأكد في الوقت ذاته أن نظام القوافل الحالي «مهيأ للفشل».

وأضاف «أن قلة عدد الشاحنات، وبطء العمليات، وعمليات التفتيش الصارمة، والإمدادات التي لا تتوافق مع متطلبات الأونروا ومنظمات الإغاثة الأخرى، وفي الغالب الحظر المستمر على الوقود، كلها وصفة لنظام فاشل».

وبسبب الأزمة الصحية، تزداد المخاوف في هذه الأوقات من تفشي الأمراض الموسمية بشكل أكبر، في ظل حالة الازدحام في «مراكز الإيواء»، وقلة سبل النظافة، خاصة وأن تلك المراكز تواجه نقصا حادا في إمدادات المياه.

وفي محاولة للتغلب على هذا الأمر بالإمكانيات المتوفرة، جرى رصد عدد من المواطنين بينهم أطفال، بالنزول إلى بحر مدينة دير البلح وسط القطاع، والاستحمام في المياه المالحة، رغم وجود خطر شديد على حياتهم، خشية من قصف إسرائيلي.

كذلك جرى رصد سيدات يقمن بغسل الملابس في تلك المياه المالحة، علاوة على تنظيف أواني الطهي أيضا.

وإن توفر هذا الأمر لعدد محدود من سكان المناطق الساحلية في تلك المدينة، فإنه لن يكون متوفرا لغالبية سكان قطاع غزة، بمن فيهم من يقطنون على مقربة من الساحل في المدينة التي تتعرض لقصف جوي عنيف.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وكالة «الأونروا»، والمؤسسات الدولية المسؤولية، بالتنصل من مسؤولياتها وخضوعها للتهديدات الإسرائيلية، خاصة وأن هذه المنظمات أوقفت عملها في مناطق غزة وشمالها.

وأكد أن غزة تعد «منطقة منكوبة»، وطالب المؤسسات الدولية بالقيام بمسؤولياتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأعلن مع استمرار القصف الإسرائيلي الدامي على غزة، عن استشهاد 116 من الطواقم الطبية و18 من فرق الإنقاذ، و35 إعلاميا منذ بداية الحرب.

وقال «نحن على أعتاب انهيار تام لكافة المنظومة الخدماتية في ظل نفاد الوقود».

تحرك عاجل

وفي السياق أيضا، طالبت وزارة الصحة في غزة، أحرار العالم بـ «التحرك العاجل لوقف محرقة غزة، والضغط على كل الأطراف لإدخال الإمدادات الطبية والوقود إلى المستشفيات فورا».

وأكد الناطق باسم الوزارة أن تأخير وصول المساعدات الطبية، واستبعاد الوقود «يعمق انهيار المنظومة الصحية ويعجل بكارثة صحية وإنسانية وخيمة».

وأوضح أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 302 شهيد، غالبيتهم من النازحين إلى مناطق جنوب قطاع غزة، التي يزعم الاحتلال أنها آمنة.

مجازر ودمار

وأكد أن الاحتلال تعمد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، لافتا إلى أن عدد الشهداء فاق الـ 8300 شهيد، فيما لا يزال هناك عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض، من بينهم أكثر 3450 طفلا وأكثر من 2060 سيدة، و460 مسنا، علاوة على وقوع أكثر من 20 ألف إصابة.

وتؤكد وزارة الصحة أنها تلقت 1870 بلاغا عن مفقودين، من بينهم 1020 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وحسب آخر إحصائية رسمية، فإن القصف العنيف من قبل جيش الاحتلال لقطاع غزة، منذ السابع من الشهر الجاري، أدى إلى تضرر أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، من بينها 32 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كامل، والباقي أصابه ضرر بليغ وجزئي.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن أكثر من 18 ألف طن متفجرات أُلقيت على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلفت دماراً واسعاً بالقطاع.

وقال إن «أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات أُلقيت على قطاع غزة منذ بداية العدوان (الإسرائيلي)».

البيان أوضح أن المتفجرات «خلَّفت دماراً واسعاً، حيث تلقَّى كل كيلومتر داخل قطاع غزة نحو 50 طناً من المتفجرات على مدار أيام العدوان».

وقال رئيس المكتب سلامة معروف، للجزيرة، إن إسرائيل تستخدم ذخيرة تسبب دماراً هائلاً في البنية التحتية، لافتاً إلى وجود مؤشرات كثيرة إلى أن إسرائيل تستخدم ذخائر محرَّمة دولياً.

وبيّن أن إسرائيل تستخدم ذخيرة جديدة تسبب إذابة أطراف الجرحى.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي دمر نصف الوحدات السكنية في القطاع، حيث يطبق الاحتلال تهديده بإعادة القطاع 50 سنة إلى الوراء.

ووفق ما أعلن وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، محمد زيارة، في بيان، فإن إسرائيل دمرت نحو 200 ألف وحدة سكنية في غاراتها العنيفة على غزة، وهو ما يمثل أكثر من 25% من المناطق المأهولة بالقطاع.

وأضاف: «إجرام المحتل في العدوان الحالي غير مسبوق، حيث شطب أسراً بكاملها من السجل المدني، ومحا أحياء ومناطق وتجمعات سكنية بقاطنيها، كما دمر منشآت بما فيها من مستشفيات ودور عبادة ومخابز ومحطات تعبئة مياه وأسواق ومدارس ومؤسسات تعليمية وخدماتية».

وقد أظهرت صور لأقمار اصطناعية التُقطت قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وبعده، حجم الدمار الذي لحق بمناطق القطاع جراء الغارات الإسرائيلية الممنهجة.

ونشرت شركة ماكسار للتقنية صوراً تقارن ما قبل الغارات وما بعدها، في مناطق بيت حانون وحي الكرامة وعزبة بيت حانون وبيت لاهيا.

انقطاع الاتصالات

إلى ذلك، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق متفرقة شمال قطاع غزة، إثر تعطل المولد الرئيسي في منطقة الشيخ رضوان.

ومن شأن هذا الأمر أن يزيد من حجم المأساة الإنسانية، ويحول دون قدرة المواطنين على إبلاغ الجهات المختصة عن أماكن القصف والدمار ووجود المصابين، وهو أمر حدث خلال يومي الجمعة والسبت وحتى فجر الأحد، حين قطعت سلطات الاحتلال الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة لمدة 40 ساعة متواصلة.

وبهدف إيصال المساعدات بشكل أكبر، وتجاوز الأزمة الإنسانية، أعلن عن وصول منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إلى دولة الاحتلال، لبحث إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.