الاحتلال اعتقل 200 فلسطيني من الضفة الغربية في أسبوع

رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 200 فلسطيني من الضفة الغربية خلال أسبوع.

وذكر نادي الأسير (منظمة غير حكومية)، في بيان، أن الاعتقالات تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، فيما بلغت حصيلة حالات المعتقلين منذ مطلع العام الجاري أكثر من خمسة آلاف حالة.

وبحسب البيان، فإن “هذا التصعيد لا يقتصر على عمليات الاعتقال، وإنما كذلك طال مستوى الانتهاكات، والجرائم والاعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وإلى جانب ذلك فإن حجم الخسائر المادية داخل المنازل كبيرة جدا نتيجة لعمليات التخريب”.

وقال إن “عمليات الاعتقال تركت أبعادًا خطيرة على المستوى الاجتماعي ومصير العديد من العائلات، خاصة أن بعض العائلات تعرض أكثر من فرد فيها للاعتقال إضافة إلى استهداف عائلات الشهداء، وطلبة الجامعات والأطفال”.

كما أكد البيان أن عمليات الاعتقال الإداري في تصاعد مستمر “بحيث تتجه مؤخرا نحو استهداف جيل جديد، منهم أطفال وذلك إلى جانب استمرار استهداف أسرى سابقين أمضوا سنوات في السجون”.

وبحسب البيان، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفقا لآخر معطيات المؤسسات المختصة، قرابة 5100، منهم أكثر من 1200 معتقل إداري.

(د ب أ)