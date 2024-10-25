الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين شمال غزة.. وإصابة أكثر من 10 آلاف منذ بداية الحرب- (صور) 

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل ضابط وجنديين اثنين في المعارك بشمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 13، بينهم 10 في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “النقيب باراك يسرائيل ساجان (22 عاما) وقائد فصيلة في دورة قادة الدبابات في الكتيبة 196، تشكيل بني أور (460)، والرقيب عيدو بن تسفي (21 عاما)، والرقيب هيليل إلياهو عوفاديا (22 عاما)، وكلاهما من الكتيبة 196 قتلوا في معركة بشمال غزة”.

#صورة| “جيش الاحتلال”: سمح بالإعلان عن مقتل الضابط باراك يسرائيل ساجان والجنديين عيدو بن تسفي، وهاليل إلياهو عوفاديا من الكتيبة 196 في معارك شمال قطاع غزة pic.twitter.com/5udZv8BBAE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 25, 2024

وكشفت معطيات رسمية للاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عن إصابة أكثر من 10 آلاف عسكري إسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، رغم أن معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتحدث عن نصف هذا الرقم.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “تكشف أرقام الجيش الإسرائيلي أن 5087 جنديا أصيبوا في الحرب منذ 7 أكتوبر، منهم 758 في حالة خطيرة”.

واستدركت: “تظهر الأرقام الصادرة عن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، والذي يضم أيضًا ضباط شرطة وعناصر الشاباك (جهاز الأمن العام) والوحدات الاحتياطية، أن أكثر من 10 آلاف فرد من قوات الأمن أصيبوا في الحرب”.

وأضافت: “تشير التقديرات إلى أنه بحلول نهاية العام سيصل العدد إلى 14 ألفاً”.

ولم توضح أسباب التضارب في الأرقام ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الدفاع.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، إن 890 جنديا وشرطيا وعنصرا من “الشاباك” قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

وذكرت أن الحصيلة تشمل عناصر الأمن الذين قتلوا في غزة وشمالي الأراضي الفلسطينية وجنوبي لبنان والضفة الغربية.

وتم نشر هذه المعطيات قبل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، عن مقتل جنود في جنوب لبنان الليلة الماضية.

وفي وقت سابق الجمعة، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 765 بينهم 359 بالمعارك البرية في غزة.

ولا تتضمن هذه المعطيات التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي عناصر الشرطة و”الشاباك”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانين على غزة ولبنان أسفر منذ أكتوبر 2023 عن أكثر من 158 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمشافي ومراكز إيواء النازحين، رغم كل التحذيرات الدولية والقرارات الأممية التي تطالب إسرائيل بوقف عدوانها.

وبموازاة ذلك، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و250، فضلا عن11 ألفا و400 معتقل.

في المقابل، تستمر الفصائل المسلحة في لبنان وغزة وبإسناد من جبهة اليمن والضفة، بالتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة عبر مواجهات مباشرة من المسافة صفر وإطلاق الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

(وكالات)