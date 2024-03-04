إصابة مجندة إسرائيلية خلال اقتحام مخيم الأمعري وسط الضفة- (فيديو)

“القدس العربي”: أصيبت مجندة إسرائيلية، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري للاجئين بالقرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله الليلة الماضية مما أسفر عن استشهاد الفتى مصطفى أبو شلبك (16 عاما) في مخيم للاجئين خلال أكبر مداهمة للمدينة منذ سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مواجهات اندلعت بعدما اجتاحت قوات الاحتلال المخيم و”أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان” مما أدى إلى استشهاد الفتى مصطفى أبو شلبك (16عاما).

وأظهرت لقطات مصورة لحظة إصابة المجندة خلال اشتباكات مع المقاومين داخل المخيم.

إصابة مجندة إسرائيلية خلال اشتباكات مع فلسطينيين في مخيم الأمعري جنوبي رام الله#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ltfCUD1zen — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 4, 2024

مشاهد جديدة للحظة إصابة مجندة إسرائيلية خلال اشتباكات مع فلسطينيين بمخيم الأمعري جنوبي رام الله#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ZHyNgGEqci — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 4, 2024

وباستشهاد الفتى أبو شلبك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 420 شهيدا، إلى جانب أكثر من 4 آلاف و650 مصابا، وما يزيد عن 7350 معتقلا، وفقا لمعطيات مؤسسات فلسطينية.

(وكالات)