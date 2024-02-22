الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتسليم مدنيين إدارة أحياء غزة عوضا عن “حماس”

القدس: أفاد إعلام عبري الخميس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإطلاق خطة تجريبية تسلم خلالها مدنيين فلسطينيين إدارة أحياء قطاع غزة عوضا عن حركة “حماس”.

جاء ذلك وفق القناة “12” العبرية (خاصة) التي لم توضح كيف ستتمكن سلطات الاحتلال من إقناع الفلسطينيين بالتعاون معها، فيما لم يصدر عن حركة “حماس” تعليق بهذا الخصوص، حتى الساعة 15:55 (ت.غ).

وقالت القناة: “باشر الجيش الإسرائيلي بتطهير حي الزيتون شرق مدينة غزة من المسلحين حتى تتمكن إسرائيل من تنفيذ خطة تجريبية، يتولى في إطارها مواطنون مدنيون من غزة إدارة الحي بدلا من حماس”.

وأضافت: “هدف إسرائيل هو تمكين هذه الأطراف المحلية من تسلم المساعدات الإنسانية وتوزيعها على السكان لخلق بديل لحماس شمال قطاع غزة”.

واستدركت: “لكن التحدي يكمن في تأمين المنطقة ومنع حماس من التدخل”.

ولم توضح القناة كيف ستتمكن إسرائيل من إقناع الفلسطينيين بالتعاون معها لتنفيذ الخطة، خاصة بعد الفظائع التي ارتكبتها بحق عشرات الآلاف من سكان القطاع خلال حربها المتواصلة منذ أكثر من 4 أشهر.

وتقول تل أبيب إن الحرب على غزة تهدف إلى إنهاء حكم “حماس” والقضاء على قدراتها العسكرية وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكن تقييمات إسرائيلية داخلية تتحدث عن الإخفاق بتحقيق أي من تلك الأهداف.

وكانت قوات الاحتلال أجبرت مئات آلاف الفلسطينيين من سكان شمال قطاع غزة على الانتقال إلى جنوب القطاع بزعم أنه “مناطق آمنة”.

وبهذا الصدد، ذكرت القناة 12 أن “سكان شمال القطاع الذين فروا من منازلهم في الأشهر الماضية إلى الجنوب لم يتمكنوا بعد من العودة، وسيتم تطبيق الخطة التجريبية على السكان الذين بقوا هناك في الشمال”.

وأضافت: “كجزء من الخطة التجريبية، يؤكدون في إسرائيل على ضرورة التغيير الكامل لمضامين الكتب التعليمية التي يتم تدريسها في مدارس قطاع غزة، والتي تحرض على كراهية إسرائيل وكراهية اليهود”، وفق تعبيرها.

وقبل أيام، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في حي الزيتون، تمهيدا لتنفيذ الخطة التجريبية فيه، وفقا للقناة الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)