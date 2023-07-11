الاحتلال الإسرائيلي يخلي عائلة فلسطينية من منزلها في القدس الشرقية

القدس: أخلت السلطات الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، عائلة صب لبن من منزلها في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية واستولى عليه مستوطنون.

وقال أحمد صب لبن نجل أصحاب المنزل للصحافيين: “اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المنزل أثناء نوم العائلة والمتضامنين وأخلته من المتواجدين فيه”.

وأضاف: “تم إخلاء المنزل من جميع الأفراد والتحفظ على أثاثه وتسليمه للعائلة لاحقا”.

وفورا سمحت الشرطة الإسرائيلية لمستوطنين بالدخول إلى المنزل، بحسب شهود عيان.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية) أعطت مطلع العام الجاري الضوء الأخضر لإخلاء نورة غيث صب لبن (68 عاما) وزوجها مصطفى (72 عاما) من المنزل لصالح مستوطنين.

وقبلت المحكمة مزاعم جماعات استيطانية بأن المنزل يقع “بملكية يهودية” منذ ما قبل عام 1948.

وتقيم العائلة الفلسطينية في المنزل منذ العام 1953.

وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت فعاليات تضامنية مع العائلة الفلسطينية التي رفضت إخلاء منزلها طوعا منذ قرار المحكمة.

وطالبت العديد من الدول، بما فيها الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية بوقف إخلاء العائلة من منزلها الذي تقيم فيه منذ عقود.

وبصدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء العائلة من منزلها، فقد استنفذت كل الوسائل القانونية التي لجأت إليها لمنع الإخلاء.

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية خطر الترحيل من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.

ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولتهم المستقبلية، فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لها.

(الأناضول)