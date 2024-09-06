الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في مدرسة تؤوي نازحين بجباليا- (فيديو)

غزة: استشهد ثمانية فلسطينيين وإصيب 19 على الأقل إثر استهداف إسرائيلي خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة حليمة السعدية في جباليا بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، في بيان مقتضب، إن “المكان المستهدف خيمة تأوي نازحين داخل أسوار مدرسة حليمة السعدية”.

وأشار بصل، إلى أن “الحصيلة الأولية للقصف بلغت 8 شهداء و19 مصابا”.

وأقر الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه أفيخاي أردعي بقصف المدرسة.

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آثار قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمال غزة pic.twitter.com/i83iawNve9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2024

واستشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن مسعفين نقلوا عددا من الشهداء والمصابين إثر قصف الاحتلال منزلاً لعائلة شحادة في منطقة أرض الحلو غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إلى مستشفى العودة في المخيم.

وأفادت المصادر بوصول شهيد إلى مستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في مدينة غزة إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مسجد المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت المصادر الطبية إن عدد الشهداء ارتفع منذ فجر اليوم الجمعة إلى 33 شهيدا في قطاع غزة