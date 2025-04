الاحتلال الإسرائيلي يرصد إطلاق 10 قذائف صاروخية على أسدود- (فيديو)

القدس: دوت صفارات الإنذار، الجمعة، في مدينة أسدود وعدد من البلدات الإسرائيلية الجنوبية بغلاف قطاع غزة، وجرى رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية على المنطقة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “صفارات الإنذار دوت في مدينة أسدود، وعدد من المناطق المحيطة بها”.

وأضافت أنه “تم رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية، تم اعتراض 5 منها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة”، دون تحديد الجهة التي أطلقت القذائف.

Gaza border, Southern Israel – JUST NOW! Trail of rocket fire towards Ashdod in Israel. Some 50 rockets strikes since the break of the ceasefire at 05:42 am, and per the IDF, over 200 air, artillery and navy strikes on Hamas targets, including launching pads, command centers and… pic.twitter.com/TwegYGpf4f

— Pierre Klochendler (@P_Klochendler) December 1, 2023