الاحتلال الإسرائيلي يسلِّح متطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة

القدس: قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن إسرائيل ستبدأ الثلاثاء توزيع آلاف البنادق على فرق من المتطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة.

وأضاف الوزير أن الجولة الأولى ستشمل توزيع أربعة آلاف بندقية إسرائيلية الصنع، على أن يتبعها توزيع ما لا يقل عن ستة آلاف أخرى. وذكر أنه سيتم تزويد المتطوعين في نهاية المطاف أيضا بخوذات وسترات واقية من الرصاص.

يأتي إعلان بن غفير فيما تشهد إسرائيل عمليات تسلل عبر الحدود مع غزة وتتوقع احتكاكا داخليا محتملا بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية التي تشكل 20 بالمئة من السكان.

(رويترز)