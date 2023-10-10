سياسة | عربي | فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يسلِّح متطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة

منذ 48 دقيقة

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القدس: قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن إسرائيل ستبدأ الثلاثاء توزيع آلاف البنادق على فرق من المتطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة.

وأضاف الوزير أن الجولة الأولى ستشمل توزيع أربعة آلاف بندقية إسرائيلية الصنع، على أن يتبعها توزيع ما لا يقل عن ستة آلاف أخرى. وذكر أنه سيتم تزويد المتطوعين في نهاية المطاف أيضا بخوذات وسترات واقية من الرصاص.

يأتي إعلان بن غفير فيما تشهد إسرائيل عمليات تسلل عبر الحدود مع غزة وتتوقع احتكاكا داخليا محتملا بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية التي تشكل 20 بالمئة من السكان.

(رويترز)

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  1. يقول أحمد الشمري كارة اسرائيل او يهودستان:
    أكتوبر 10, 2023 الساعة 10:56 ص

    اذا كنتم تركتم سلاح ومدن ومراكز مراقبة خالية فماذا تنفعك هذا التصريحات سوى إدراك البشرية انكم فاشلين بكل شي ما عدا التسول والهروب الذي تتقنونة

    رد

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