الاحتلال الإسرائيلي “يشرعن” 3 بؤر استيطانية بالضفة الغربية

تل أبيب: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء الأربعاء، قرار السلطات بشرعنة 3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش عبر منصة “اكس” إن البؤر الاستيطانية هي “افيغيل” و”اصائيل” في جنوبي الضفة الغربية و”بيت هوغلا” في غور الأردن.

وأضاف: “تحدث أشياء عظيمة في المستوطنات، وتشجع الحكومة الوطنية سياسة يمينية وصهيونية وقومية ترى في تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) رصيدا لدولة إسرائيل”.

وتابع سموتريتش: “لقد وعدنا الجمهور بتغيير السياسة، نحن نتقدم ببطء. تهانينا للسكان ولحركة الاستيطان بأكملها”.

من جهتها، قالت القناة السابعة التابعة للمستوطنين، مساء الأربعاء، إن قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وقع، الأربعاء، على قرار لبدء عملية تنظيم البؤر الاستيطانية.

والبؤر الاستيطانية هي المستوطنات الصغيرة التي أقيمت في الضفة الغربية على أراض فلسطينية، دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

ومنذ بداية العام الجاري، تعهدت إسرائيل مرتين على الأقل بتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إلا أن هذه الفترة سجلت “ارتفاعا قياسيا” بالأنشطة الاستيطانية.

وحسب معطيات حركة “السلام الآن”، اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، حصلت عليها الأناضول، فإنه منذ مطلع العام الجاري دفعت الحكومة الحالية مخططات لإقامة 12 ألفا و885 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ووثقت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية المعارضة للاستيطان، وجود 146 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.

وبحسب المنظمة، فإن هناك نحو نصف مليون مستوطن في 132 مستوطنة مقامة على أراضي الضفة الغربية إضافة الى 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة مقامة على أراضي القدس الشرقية.

(الأناضول)