غارة إسرائيلية بعد دقائق من إنذار بالإخلاء لآلاف المرضى والنازحين بغزة- (تدوينة)

غزة: شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارة جوية على غربي مدينة غزة، بعد دقائق من إنذار آلاف المرضى والنازحين بإخلاء مستشفى الشفاء وعدد من مراكز الإيواء، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وأفادت تقارير بقصف طيران إسرائيلي لهدف في منطقة “أنصار” غرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وكان متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أنذر في منشور على منصة “إكس”، الفلسطينيين في بلوكات “633، 706، 785، 786، 787” بحي الرمال الجنوبي، بالإخلاء الفوري، بزعم وجود “أنشطة إرهابية” لحركة حماس داخل هذه الأبنية، قائلاً إن الجيش “سيهاجم المنطقة بقوة شديدة”.

#عاجل ‼️ إلى سكان قطاع غزة الموجودين في البلوكات: 633, 706, 785, 786, 787 في منطقة حي الرمال الجنوبي

⭕️نظرًا لقيام حماس الارهابية باستغلال المناطق المدنية لأنشطة إرهابية مثلما يتضح في الصورة المرفقة سيهاجم جيش الدفاع في المنطقة بقوة شديدة.

⭕️من أجل سلامتكم عليكم اخلاء المنطقة.… pic.twitter.com/voQGOAtE27 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 14, 2025

ويشمل الإنذار مستشفى الشفاء – أكبر مستشفيات قطاع غزة – حيث يوجد فيه آلاف المرضى والمصابين، إضافة إلى مراكز الإيواء في الجامعة الإسلامية، ومجمع مدارس الشاطئ، ومدارس الكرمل، ومصطفى حافظ، والفرقان، التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين الفارين من شمال وشرق القطاع.

وعقب الإنذار، عمّت حالة من الإرباك والهلع صفوف المرضى والنازحين داخل مستشفى الشفاء ومراكز الإيواء المجاورة، حيث بدأت حركة نزوح جماعية إلى مناطق شمال وجنوب مدينة غزة.

ومعظم مناطق القطاع باتت مهددة بالقصف، في ظل دمار واسع أصاب البنية التحتية في ظل عدم وجود مراكز إيواء، ما يفاقم من معاناة مئات آلاف العائلات النازحة التي لم تعد تجد مكانًا آمنًا تلجأ إليه.

(الأناضول)