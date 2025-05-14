سياسة | عربي | فلسطين

غارة إسرائيلية بعد دقائق من إنذار بالإخلاء لآلاف المرضى والنازحين بغزة- (تدوينة)

14 - مايو - 2025

وسائل التواصل الاجتماعي

حجم الخط
0

غزة: شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارة جوية على غربي مدينة غزة، بعد دقائق من إنذار آلاف المرضى والنازحين بإخلاء مستشفى الشفاء وعدد من مراكز الإيواء، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وأفادت تقارير بقصف طيران إسرائيلي لهدف في منطقة “أنصار” غرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وكان متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أنذر في منشور على منصة “إكس”، الفلسطينيين في بلوكات “633، 706، 785، 786، 787” بحي الرمال الجنوبي، بالإخلاء الفوري، بزعم وجود “أنشطة إرهابية” لحركة حماس داخل هذه الأبنية، قائلاً إن الجيش “سيهاجم المنطقة بقوة شديدة”.

ويشمل الإنذار مستشفى الشفاء – أكبر مستشفيات قطاع غزة – حيث يوجد فيه آلاف المرضى والمصابين، إضافة إلى مراكز الإيواء في الجامعة الإسلامية، ومجمع مدارس الشاطئ، ومدارس الكرمل، ومصطفى حافظ، والفرقان، التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين الفارين من شمال وشرق القطاع.

وعقب الإنذار، عمّت حالة من الإرباك والهلع صفوف المرضى والنازحين داخل مستشفى الشفاء ومراكز الإيواء المجاورة، حيث بدأت حركة نزوح جماعية إلى مناطق شمال وجنوب مدينة غزة.

ومعظم مناطق القطاع باتت مهددة بالقصف، في ظل دمار واسع أصاب البنية التحتية في ظل عدم وجود مراكز إيواء، ما يفاقم من معاناة مئات آلاف العائلات النازحة التي لم تعد تجد مكانًا آمنًا تلجأ إليه.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الهولندي يعرب عن أسفه لحادث السفارة المصرية.. مناوشات مستمرة بين مؤيدين ومعارضين في لاهاي
منذ 17 ساعة
تسجيلات مسربة لرئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق: مقابل كل قتيل في 7 أكتوبر يجب أن يموت 50 فلسطينياً.. وهذا هو خطأ “حماس” الكبير
منذ 19 ساعة
صحافي بريطاني: تضامن “يويفا” مع غزة نفاق تام ولا عقاب للمجرم
منذ 21 ساعة
حكومة غزة: دخول 266 شاحنة مساعدات فقط خلال 3 أيام
18 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية