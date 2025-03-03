سياسة | عربي | فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق في مخيم شعفاط

3 - مارس - 2025

صورة نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) لقنابل الغاز السام في شوارع مخيم شعفاط

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القدس المحتلة: أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام بكثافة في مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية في المخيم بأن مركبة عسكرية إسرائيلية تمركزت عند مدخل المخيم، وأطلقت قنابل الغاز السام آليا تجاه المارة والمواطنين والمنازل والمحال التجارية ومن ثم غادرت المكان، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء تكرر لليوم الثاني على التوالي.

(وكالات)

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