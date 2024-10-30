سياسة | عربي | فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يصيب 4 فلسطينيين برصاص حي ومطاطي جنوبي الضفة- (فيديو)

30 - أكتوبر - 2024

الخليل: أصيب، مساء الأربعاء، 4 فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والعشرات بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة بيت أُمّر شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية في البلدة محمد عياد عوض إن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر اليوم 3 مرات في غضون ساعات”.

وأضاف أن “الاقتحامات ترافقت مع إطلاق كثيف للرصاص المطاطي والقنابل الغازية؛ ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بالرصاص المطاطي عولجوا ميدانيا، وعشرات بحالات اختناق”.

وذكر أنه أحد الضحايا أُصيب برصاص مطاطي في الظهر، بينما كان يتواجد وسط البلدة”.

وأشار إلى مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسكان تركزت وسط البلدة وفي محيط مسجدها الكبير؛ حيث كان الناس يؤدون صلاة المغرب.

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية عبر بيان، أن طواقمها نقلت إلى مركز طبي محلي في بيت أمر “إصابة بالرصاص الحي في الفخذ لطفل عمره 16 عاما”.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسع الجيش الإسرائيلي العداون على الفلسطينيين في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم؛ ما أسفر إضافة إلى الاعتقالات عن 763 شهيدا ونحو 6 آلاف و 300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، التي تأتي بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

