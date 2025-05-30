الاحتلال الإسرائيلي يعتقل زوجة الشهيد الأسير وليد دقة في القدس

القدس المحتلة: اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، سناء سلامة، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، أثناء وجودها برفقة ابنتها ميلاد في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن سلامة، وهي من مدينة باقة الغربية داخل أراضي 48، اقتيدت إلى أحد مراكز التحقيق في مدينة أم الفحم، بعد توقيفها دون توضيح أسباب الاعتقال.

ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات من تحريض مباشر أطلقه ما يُسمّى وزير “الأمن القومي” في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، الذي دعا علنًا إلى “طردها”، ضمن حملة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين في الداخل.

وكان الشهيد وليد دقة قد استُشهد في 7 أبريل/ نيسان 2024، بعد معاناة طويلة مع المرض، نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، حيث أمضى 38 عامًا في الأسر. ولا يزال جثمانه محتجزًا لدى سلطات الاحتلال.

يُشار إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت، يوم الأربعاء، بدء تنفيذ “إجراءات ترحيل” بحق فلسطينيين من الداخل المحتل، في تصعيد خطير وصفه مركز “عدالة” الحقوقي بأنه جزء من سياسة عنصرية ممنهجة. وأوضح المركز أن أربع حالات وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة من سحب الجنسية والترحيل، بينما تُستهدف مئات الحالات الأخرى ضمن ما تُعرف بسياسة “سحب المواطنة الجديدة”.

(وكالات)