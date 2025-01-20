الاحتلال الإسرائيلي يعدم طفلا وسط رفح في انتهاك واضح لوقف إطلاق النار- (فيديو)

“القدس العربي”: تداول فلسطينيون، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوثق إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لطفل في قطاع غزة، بينما تم إطلاق الرصاص باتجاه شخص حاول انتشال جثمانه، وذلك في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد.

وقال الصحافي حسام شبات إن الطفل هو زكريا حمد يحيى برغوث، مشيرا إلى أنه “قتل بدم بارد قرب دوار العودة وسط مدينة رفح”.

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وهذا الطفل هو أحد ثلاثة قتلهم الاحتلال منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، إذ قام قناصة الجيش بقتل نادر عجلان قرب بلدية رفح، بينما استشهد محمود معمر شرقي المدينة جراء انفجار “جسم مشبوه” من مخلفات الجيش.

وعن هذا الخرق، قالت مصادر ميدانية إن دبابات إسرائيلية توغلت في المنطقة العازلة برفح وأطلقت النار بشكل كثيف باتجاه مواطنين بالمنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن المساحة المسموح للجيش الإسرائيلي البقاء فيها ضمن المنطقة التي شهدت الخرق حسب الاتفاق 700 متر، إلا أنه توغل إلى 850 مترا.

وفي وقت سابق الإثنين، أفاد مصدر طبي في مستشفى غزة الأوروبي، شرق مدينة خان يونس، بـ”إصابة 3 فلسطينيين جراء انفجار قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية (كواد كابتر) أثناء تفقد منازلهم قرب المناطق العازلة شرق مدينة رفح”.

ويتمركز الجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية الشرقية لمدينة رفح، ويمنع الفلسطينيين من الاقتراب منها وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

والأحد، تمكن الفلسطينيون النازحون من دخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في 6 مايو/ أيار 2024.

ودخل سريان وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الأحد، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

(وكالات)