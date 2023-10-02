الاحتلال الإسرائيلي يعيق وصول طلبة ومعلمين فلسطينيين إلى 27 مدرسة

الخليل: قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاقت وصول طلبة ومعلمين إلى 27 مدرسة جنوب الضفة الغربية.

وأفاد جبريل دبابسة، مدير العلاقات العامة بمديرية تربية منطقة يطا جنوب الخليل، بأن “الجيش الإسرائيلي أغلق كافة مداخل القرى والتجمعات السكانية في جنوبي الخليل، وأعاق وصول الطلبة والمعلمين إلى 27 مدرسة”.

وأضاف أن ذلك تسبب بتعطيل جزئي للدوام المدرسي في هذه المدارس.

وندد دبابسة بالإجراءات الإسرائيلية، وقال إنها “تنتهك حق الوصول إلى المدارس والحصول على التعليم”.

ولم يصدر حتى الساعة 7:55 (ت.غ) أي تعقيب إسرائيل حول الحادثة.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية مداهمة لعدد من البلدات جنوبي الخليل، وصادر تسجيلات كاميرات مراقبة.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، فضلا عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم.

(الأناضول)