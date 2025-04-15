الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي وبن غفير يقتحمه

الضفة الغربية – «القدس العربي» وكالات: شيع الفلسطينيون في محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، جثمان شاب قتلته قوات الاحتلال مساء الإثنين، فيما أدت اعتداءات هذه القوات في أكثر من مدينة وبلدة في الضفة إلى إصابة فلسطينيين بجروح.

وجاء هذا وسط تصعيد وقيود تفرض على المصلين في القدس الشريف والخليل، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، حيث شهد المسجد الأقصى اقتحامات لمئات منهم، فيما أغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي امام المصلين الفلسطينيين المسلمين، وفتحه أمام المستوطنين حيث أفادت شبكة «الجزيرة» مساء عن اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير للحرم.

فقد شيع الفلسطينيون الشهيد هو مالك علي حطاب (19 عاماً)، إلى مثواه الأخير في مخيم الجلزون شمال رام الله في موكب ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أنه انطلق من المستشفى الاستشاري في رام الله، بمشاركة رسمية وشعبية حاشدة، إلى منزل ذوي الشهيد في مخيم الجلزون، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، فيما أقيمت صلاة الجنازة على روحه بعد صلاة الظهر في مسجد «حراء» في المخيم الجلزون، قبل أن يوارى جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء المخيم.

وشهد مخيم الجلزون حدادا وطنياً عاماً، حيث أغلقت المحلات التجارية والمدارس أبوابها، حداداً وحزناً على روح الشهيد.

واستشهد حطاب مساء أمس الأول الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي في البطن خلال اقتحامها المخيم.

وفي رام الله أيضا، اعتقلت قوات فجر أمس الثلاثاء، أربعة شبان بينهم شقيقان، خلال اقتحامها بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله، وقرية كوبر شمال غرب رام الله، وهم: الشقيقان محمد ومحمود سعيد حجاز، والشاب أمير علقم زبن، فيما اعتقلت الشاب، هادي بشار مصطفى برغوثي، من قرية كوبر، وذلك بعد مداهمة منازلهم والعبث في محتوياتها.

واقتحمت آليات الاحتلال دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وقرية دير نظام شمال غرب، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

طولكرم

وفي طولكرم، واصلت قوات عدوانها المتصاعد على المدينة ومخيمها لليوم الـ79 على التوالي، ولليوم الـ66 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني مستمر، وتعزيزات عسكرية، ومداهمات واعتقالات.

واعتقلت ثلاثة شبان، هم: عبد الله عباس السيد من الحي الجنوبي للمدينة، وحمزة محمد أبو ليفة من ضاحية عزية الجراد، وعبد الله سوداني بعد اقتحام ضاحية عزبة الطياح، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء الإثنين عددا من الشبان، خلال اقتحام ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس، واعتدت عليهم بالضرب والتنكيل، قبل أن تفرج عنهم لاحقا حيث تم نقلهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، عُرف منهم الشاب محمد حمدان.

وذكرت «وفا» أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من فرق المشاة إلى المدينة ومخيميها من بوابة «نتساني عوز» غربا، وانتشرت في الشوارع الرئيسية والأحياء، وسط اعتراضها حركة تنقل المركبات والمواطنين، وإخضاعهم للتفتيش والتنكيل.

وصعّدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة حملات التهجير القسري للسكان من مخيمي طولكرم ونور شمس، وشارع نابلس ومحيط دائرة السير في الحي الشمالي للمدينة، حيث أجبرت المواطنين بعد التهديد والترويع على إخلاء منازلهم وأمهلتهم فترة زمنية قصيرة لاصطحاب مقتنياتهم، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.

كما تسبب في نزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب مئات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.

وألحق العدوان دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والإحراق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

نابلس

وفي مدينة نابلس، حاصرت قوات إسرائيلية خاصة، منزلا يعود لعائلة عودة في شارع التعاون، وأطلقت النار على الشاب يزن عودة واعتقلته.

وكانت اقتحمت شارع تل التعاون واعتدت بالضرب على مسن يبلغ من العمر 86 عاما وتم نقله عبر إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى رفيديا.

كما اقتحمت بعدة آليات عسكرية منطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى، واعتقلت الشاب زيد فطاير، أثناء وجوده في أحد الشوارع، قبل انسحابها من المنطقة.

واحتجزت قوات الاحتلال شابين على حاجز بيت فوريك شرق نابلس لم تعرف هويتهما، بعد أن عصبت أعينهما وحجزت المركبة التي يستقلانها.

وداهمت هذه القوات عدة منازل في بلدة قبلان جنوب نابلس.

وفي طوباس، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد فوزي رشيد دراغمة (23 عاما)، بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم.

وفي الخليل، قال مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي، وأروقته وساحاته كافة منذ ليل الإثنين، وسيتواصل حتى مساء الأربعاء، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، بسبب «عيد الفصح».

ويغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق المصلين الفلسطينيين، في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وفي القدس المحتلة، اقتحم أكثر من 1220 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، في ثالث أيام «عيد الفصح اليهودي».

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، أن الاقتحامات تخللتها جولات وطقوس استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، من بينها أداء رقصات علنية وترديد الترانيم.

وأظهرت مقاطع مصورة إقدام مجموعة من المستوطنين على الرقص والغناء قرب باب الأسباط، الذي شهد احتشاد المئات في انتظار تسهيل اقتحامهم للمسجد الأقصى، فيما استباح الآلاف منطقة حائط البراق بداعي أداء الصلوات.

وفرضت شرطة الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، حيث حولت المسجد الأقصى ومحيطه إلى ثكنة عسكرية، ومنعت دخول العديد من المواطنين إليه، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال أبعدت المرابطين أبو بكر الشيمي ونظام أبو رموز عن المسجد الأقصى، ومنعتهما من التواجد في محيطه.

وحولت سلطات الاحتلال مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من عناصرها ووحداتها الخاصة في الشوارع والطرقات لتأمين اقتحامات المستعمرين واستفزازاتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً ونجليه، خلال عملية اقتحام لبلدة بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحمت منطقة المالحة شرق بيت لحم، وداهمت منزل المواطن علي مصطفى الوحش وفتشته وعبثت في محتوياته.

واعتقلت 3 مواطنين، من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة هم: محمد علي عبيد، ومحمد علاء عبيد، وعلاء عصمت عبيد، بعد اقتحام منازلهم، وتفتيشها، وتدمير بعض ممتلكاته.

حصار أريحا

وأعادت قوات الاحتلال فتح مداخل ومخارج مدينة أريحا بعد إغلاقها لأكثر من 6 ساعات بكلا الاتجاهين، اضطر خلالها عشرات المواطنين للنوم في مركباتهم.

وشددت من إجراءاتها العسكرية عند الطرق الترابية والالتفافية.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين المستمرة، اعتدى مستوطنون على عدد من المواطنين وأصابوا بعضهم بجروح ورضوض، واستولوا على قطيع من الأغنام، في كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال لـ»وفا»، أن مستوطنين هاجموا مصطفى إبراهيم عبيات في الخمسينيات من عمره، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، واستولوا على عدد من أغنامه.

وأضاف غزال أن مواطنين حاولوا التصدي للمستوطنين، فتعرضوا للضرب وأصيب عدد منهم برضوض وجـــــروح.