سياسة | عربي | فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها

منذ ساعة واحدة

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أريحا:  أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مداخل مدينة أريحا الشمالي والجنوبي بحواجز عسكرية، والشرقي بالبوابة الحديدية الصفراء.

وأفادت مصادر أمنية  بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المدينة الثلاثة بشكل محكم، خاصة البوابة الحديدية شرقي المدينة، والمدخل الجنوبي، ومنعت الفلسطينيين من الخروج من المدينة، ما تسبب بأزمات خانقة، دون إبداء الأسباب، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت  أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز باتجاه مركبات المواطنين المحتجزة في أزمات السير على مدخل أريحا الجنوبي.

وتحدثت مصادر عن إعادة كافة الحافلات التي تقل مسافرين الى الأردن الى معبر أريحا.

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