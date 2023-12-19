الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلا في عقربا بنابلس

نابلس: فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل بلدة عقربا جنوب نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت البلدة في ساعات متأخرة من الليل وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل في حارة الديرية، قبل أن تقوم بتفجيره، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويقع المنزل ضمن بناية مكونة من ثلاثة طوابق.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيق ميداني في بلدة عقربا، طالت عددا من الشبان.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من عبيدة اوس بني فضل، وعلاء سعود طه، وذلك عقب دهم منزلهما في البلدة.

وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في المكان، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة 14 مواطنا بالاختناق، فيما منعت تلك القوات سيارات الاسعاف من تقديم العلاجات للمصابين.