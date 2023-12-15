الاحتلال الإسرائيلي يفجّر منزل عائلة الأسير الفلسطيني حامد صبّاح ببلدة عوريف جنوب نابلس

نابلس: فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل عائلة الأسير الفلسطيني حامد كايد صبّاح في بلدة عوريف جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عوريف، وحاصرت منزل عائلة الأسير صبّاح، وأخلت العائلة بالقوة، كما أخلت المنازل المجاورة، قبل أن تفجّر المنزل.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت المجلس القروي وعدة منازل، قبل أن تعتقل ثلاثة مواطنين، هم: يوسف شحادة، وعمار شحادة، وعبدالله شحادة، عقب تفتيش منازلهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حامد صبّاح في 21 حزيران/يونيو الماضي، بذريعة تقديمه المساعدة في تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين على طريق رام الله-نابلس، بالقرب من قرية اللبن الشرقية، والتي استشهد إثرها خالد مصطفى صبّاح ومهند فالح شحادة.

وتصنّف جريمة هدم وتفجير منازل عائلات الشهداء والمعتقلين، في إطار سياسة “العقاب الجماعي” التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

(وكالات)