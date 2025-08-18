الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن وزير الثقافة الفلسطيني بعد احتجازه في رام الله- (فيديو)

رام الله- “القدس العربي”: أفرج الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عن وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان والطاقم المرافق له، بعد نحو نصف ساعة من احتجازه خلال زيارته “قرية الشباب” في بلدة كفر نعمة غرب رام الله، فيما استمر احتجاز عدد من كوادر منتدى “شارك” الشبابي حتى ساعات بعد الظهر.

وكان مستوطنون قد اعتدوا بالضرب على طاقم الوزارة وعرقلوا وصوله إلى القرية، كما استولوا على هواتفهم وهوياتهم الشخصية. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية المدير التنفيذي لمنتدى “شارك” بدر زماعرة وعدداً من الشبان والفتيات.

وقال الوزير حمدان عقب الإفراج عنه: “هذه الممارسات العنجهية التي يقوم بها الاحتلال ومستعمروه لن تزيدنا إلا إصراراً على دعم المبادرات الشبابية ومواصلة الأنشطة الثقافية رغم العراقيل والتحديات”.

ويُشار إلى أن منتدى “شارك” أنشأ “قرية الشباب” كأول قرية بيئية فلسطينية على مساحة 35 دونماً، لتكون نموذجاً في تعزيز الثقافة البيئية وتمكين الشباب عبر أنشطة تعليمية وترفيهية.