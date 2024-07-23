الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة- (فيديو)

القدس المحتلة: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء، الأربعاء، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وحاصرت منزلا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 20 سيارة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرافة ونحو 100 جندي من جنود المشاة، اقتحمت مخيم قلنديا وحاصرت منزل الشهيد محمد مناصرة داخل المخيم تمهيدا لهدمه.

متابعة ..قوات الاحتلال تخلي منزل الشـ.ـهيد محمد مناصرة والمنازل المجاورة في مخيم قلنديا تمهيدا لتفجيره. pic.twitter.com/jTLlFOG582 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 23, 2024

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها طفل بالرصاص الحي في الفخذ، وشاب عقب دعسه من قبل سيارة عسكرية، كما أغلقت قوات الاحتلال الشارع الواصل بين مدينتي رام الله والقدس.

وفي 21 نيسان/أبريل الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدم منزل الشهيد مناصرة، وسلمت قرار الهدم إلى مؤسسة “هموكيد للدفاع عن الفرد”.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم قلنديا في الأول من شهر آذار/مارس الماضي وأخذت قياسات منزل مناصرة تمهيدا لهدمه.

واستشهد الشاب مناصرة في 29 شباط/فبراير الماضي قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

(وكالات)