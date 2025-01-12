الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدناً وبلدات في الضفة ويزعم إحباط عملية

الضفة -«القدس العربي»: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات متفرقة في مدن وبلدات في الضفة الغربية، كما ادعت أنها أحبطت عملية إطلاق نار كان يخطط لها مقاومون من بلدة قباطية قرب جنين، كما تواصلت هجمات المستوطنين بالتزامن مع قرار بمضاعفة حصة الذخيرة التي تمنح لهم إلى الضعف.

وشهدت الضفة الغربية عدة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لمناطق عدة تخللها عمليات دهم وتخريب لمنازل الفلسطينيين.

ففي الخليل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب في العشرينات من عمره، أثناء وجوده بالقرب من البوابة الحديدية المقامة عند مدخل السموع، ما أدى إلى إصابته في ساقه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز موفق الزغير عقب اقتحام منزله في منطقة المحاور، بينما دهمت عمارة سكنية وأجبرت ساكنيها على الخروج للشارع وسط عمليات تفتيش في منطقة الكسارة جنوب الخليل.

الخليل

وأقدم مستوطنون إسرائيليون على اقتحام البلدة القديمة في مدينة الخليل، حيث أدوا طقوسا تلمودية في ظل حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأغلقت قوات الاحتلال البلدة القديمة، ونصبت حواجز عند مداخلها ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها، في حين سمحت للمستوطنين باقتحامها.

وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون مسلحون قدروا بالمئات، البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل حيث رددوا هتافات عنصرية معادية للعرب وشتائم وتهديدات، وصولاً إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث دنسوه برقصات «تلمودية» على وقع الموسيقى الصاخبة.

وفي بيت لحم، أصيب طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم، بالاختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة والاعتداء على الطلبة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس عبر حاجز حوارة، وحطمت جرافاتها عددا من المركبات في بلدة بيتا جنوب المدينة، واقتحمت قريتي الباذان شرق المدينة، وكفر قليل جنوب المدينة حيث دهمت منزلا وشرع بعمليات تفتيش بداخله.

واقتحمت مدينة نابلس، ودهمت أحد المحال التجارية في شارع القدس شرق نابلس، وسط تحليق طائرات استطلاع في سماء المنطقة.

وفي سلفيت، اقتحمت أعداد كبيرة من جنود الاحتلال بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت من عدة جهات، وداهموا عددا من المنازل، وفتشوها، وحطموا محتويات.

وفي طولكرم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، خلال استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في محيط بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم.

حصار

وشددت قوات الاحتلال حصارها المفروض على مدينة نابلس وقلقيلية والأغوار الشمالية عبر التحكم بالحواجز على مداخل المدن.

ففي قلقيلية، أعاقت حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية حيث نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية اماتين شرق قلقيلية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ما تسبب في أزمة مرورية.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين في الأغوار الشمالية.

وفي سياق آخر، ادعى جيش الاحتلال في بيان مشترك مع الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن إحباط هجوم مخطط له في القريب العاجل.

وجاء في البيان أن عناصر من الشاباك و»اليمام» اعتقلوا اثنين من المسلحين في نابلس أثناء قيادتهما لمركبتهما في طريقهما لتنفيذ هجوم إطلاق نار.

وأعلن الجيش عن المعتقلين وهما: أحمد زكارنة (21 عاماً)، وطارق أبو زيد (25 عاماً)، من سكان بلدة قباطية، والمنتميان إلى «حركة الجهاد الإسلامي».

وألقي القبض على المسلحين داخل سيارتهم، وبحوزتهم بندقيتان من نوع «ام 16» محملتان وجاهزتان للاستخدام الفوري، وسترات، وأقنعة للوجه، وكمية كبيرة من الذخيرة.

وحسب الاحتلال، تبين من التحقيق الأولي معهم من قبل جهاز «الشاباك»، أنهما غادرا جنين وكانا في طريقهما لتنفيذ عملية إطلاق نار.

كابوس الطرد في القدس

وسلمت قوات الاحتلال عشرات الأهالي في حي بطن الهوى في بلدة سلوان في القدس قرارات إخلاء من منازلهم في الحي، بحجة «ملكية اليهود للأرض».

وقالت مصادر مقدسية أن محكمة الصلح الإسرائيلية سلمت قرارات إخلاء ضد 18 عائلة «بصبوص، والرجبي»، يعيشون في 18 شقة سكنية في الحي. ومنذ عام 2015 تعيش عائلات حي بطن الهوى في صراع لإثبات حقها في منازلها وأرضها، بعد تسلم البلاغات القضائية وقرارات الإخلاء والأوامر حيث تدعي جمعية «عطيرت كوهنيم» ملكية 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي حي بطن الهوى تعود لليهود من اليمن منذ عام 1881.

وقال زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى إن قرارات الإخلاء آخذة بالتزايد، ومن الممكن أن يرتفع عدد العائلات المهددة بالإخلاء خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

وقال إنه تم الاستيلاء على بنايات غيث، وشحادة، ومنزل عائلة أبو ناب.

أما عائلة بصبوص التي تعيش في عقارها منذ عام 1963، فأصبح قرار الإخلاء والتهجير يلاحقها.

ويتألف عقار عائلة بصبوص من 4 شقق ويعيش فيه 21 فردا.

وفي بلدة سلوان، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إخطار هدم في حي وادي الربابة، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، إلى عائلة بيضون بهدم جزء من مبنى تمت إضافته حديثاً على منزل قديم، إضافة لتسليم مخالفة الإضافة بداعي عدم الحصول على ترخيص.

وذكرت المصادر أن طواقم الاحتلال تأكدت خلال اقتحامها حي وادي الربابة، من قيام المواطن شادي سمرين بهدم منزله، المطل على المسجد الأقصى، ذاتياً قبل يومين.

وفي السياق ذاته، تلقى المواطن، ابن بلدة جبل المكبر، ناصر جعابيص مخالفة بقيمة مليون ومئتي ألف شيكل بحق محل تجاري يعمل فيه منذ سنوات في «حي الصلعة» بجبل المكبر.

وتواصلت هجمات المستوطنين في الضفة حيث أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت إصابتين، إحداهما بالرصاص الحي لطفل يبلغ من العمر (15 عاما)، وثانية بشظايا رصاص حي في القدم لطفل يبلغ من العمر (13 عاما)، نتيجة هجوم مستوطنين على موقع «ترسلة» القريب من بلدة جبع.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة سيلة الظهر، لتأمين وصول المستوطنين لموقع على أطراف سيلة الظهر، وبالقرب من جبع جنوب جنين.

وفي نابلس، قال رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة إن مستوطنين من «يتسهار» هاجموا منازل المواطنين على أطراف القرية في المنطقة الجنوبية، بحماية جيش الاحتلال الذي منع الأهالي من الوصول للمنطقة لصد الهجوم.

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.

وفي بيت لحم، اعتدى مستوطنون على مزارعين وأحرقوا خياما و«بركسات» لتربية الماشية، في قرية كيسان، شرق بيت لحم.

يذكر أن اعتداءات المستوطنين العام الماضي أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، وإشعال 373 حريقاً في ممتلكات وحقول المواطنين في محافظات: نابلس، ورام الله والبيرة، وجنين، وطولكرم، إضافة إلى 451 اعتداء تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 14212 شجرة منها 10459 شجرة زيتون، وذلك وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة «الأمن القومي» الإسرائيلية عن زيادة حصة الذخيرة لجميع حاملي تراخيص السلاح الإسرائيليين، بمن فيهم القدامى، من 50 إلى 100 طلقة.

وقالت القناة «الـ 7» الإسرائيلية، إن القرار، الذي تم اتخاذه لأول مرة في بداية الحرب وسمح لحاملي تراخيص السلاح الجدد بزيادة حصتهم من 50 إلى 100 طلقة، سينطبق الآن أيضاً على حاملي التراخيص القدامى.

وسبق أن أعلن وزير «الأمن القومي»، المتطرف إيتمار بن غفير، توزيع آلاف قطع السلاح على الإسرائيليين خلال الأشهر الماضية، واعتزامه مواصلة تسليحهم، وقُوبل ذلك الإعلان بانتقادات من الأمم المتحدة، التي قالت إن هذا «يزيد المخاوف من تصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين».