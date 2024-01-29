الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس- (فيديو)

طولكرم: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس، شرقها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها عدة جرافات، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وتوجهت نحو دوار العليمي (المحاكم)، وشارع السكة، وصولا إلى مخيم نور شمس.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية نحوه، وأعلنت حظر التجوال فيه، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، فيما عملت جرافات الاحتلال على تجريف وتخريب البنية التحتية عند مدخل المخيم، وفي حارتي العيادة والدمج، كما أغلقت شارع المقبرة من المقطع الواصل مع شارع السكة، وسط سماع إطلاق نار وانفجارات في المنطقة.

وأفاد مواطنون فلسطينيون من داخل المخيم بحدوث تشويش على شبكات الاتصالات والانترنت، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال.

وهدمت جرافات الاحتلال محلا لبيع الأجهزة الخلوية على مدخل المخيم الرئيسي، ونشرت قناصتها على اسطح البنايات العالية في محيط المخيم بعد اقتحامها.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول لبعض الحالات المرضية داخل المخيم،

وأفادت (وفا) نقلا عن مواطنين من داخل المخيم عن انقطاع التيار الكهربائي عن حارة الدمج بعد تدمير جرافات الاحتلال لكوابل الكهرباء في المنطقة المحيطة فيها.

(وكالات)