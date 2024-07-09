الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة ومخيمي طولكرم ويدمر بنيتهم التحتية وسط حظر للتجوال- (صور وفيديو)

طولكرم: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مدينة ومخيمي طولكرم، ودمرت بنيتهم التحتية، وسط حظر للتجوال.

وأفادت وكالة الأنباتء الفلسطينية (وفا) باقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال وجرافاته الثقيلة المدينة من محورها الغربي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

شاهد .. الاحتلال يدفع بالمزيد من قواته لاقتحام مدينة طولكرم pic.twitter.com/bLV4VaXZsy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 9, 2024

واضافت أن دوريات جابت شوارع المدينة، وتحديدا شارع مسجد المرابطين، ودوار العليمي “المحاكم”، ودوار خضوري، ومحيط مستشفى الاسراء التخصصي، وشارع نابلس، والحي الشرقي، باتجاه الأحياء المؤدية الى مخيم طولكرم.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها الثقيلة الى جميع مداخل المدينة، وتحديدا على حاجزي جبارة العسكري جنوبا، وعناب العسكري شرقا، إضافة إلى بوابة “نتساني عوز” غرب طولكرم.

وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال مستشفيي ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي بالمدينة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على عدد من البنايات العالية في مختلف احياء المدينة، في الوقت الذي اقتحمت فيه حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال طولكرم، وسط سماع اصوات اطلاق نيران بشكل كثيف.

قوات الاحتلال تواصل حصار مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم pic.twitter.com/LQSIbFZ2qd — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 9, 2024

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مخيم طولكرم، وعززت من دورياتها على مداخله وتحديدا الشمالية والشرقية والجنوبية.

واحتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها للأحداث في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة وقامت بمصادرة هوياتهم، كما اوقفت مركبة لأحد المواطنين على دوار شويكة وقامت بتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وأحدثت قوات الاحتلال تشويشا كبيرا على شبكات الانترنت في المدينة ومخيماتها.

وفي تطور لاحق، اقتحمت آليات الاحتلال برفقة 5 جرافات عسكرية مخيم نور شمس مرورا بشارع السكة ودوار اكتابا، وتمركزت قرب حارة المسلخ تزامنا مع الاقتحام المستمر للمدينة ومخيم طولكرم، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية تجاهه، وفرضت حصارا مشددا عليه.

آثار التخريب في دوار اليونس بعد تدميره من قبل جرافات الاحتلال خلال اقتحام طولكرم pic.twitter.com/AX14CFK3sf — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 9, 2024

وذكرت (وفا) أن جرافات الاحتلال دمرت ممتلكات المواطنين والبنى التحتية أثناء سيرها باتجاه مخيم نور شمس، وتحديداً في شارع السكة، ومحيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل المخيم الرئيسي ومحيط مقبرة نور شمس، اضافة الى تجريف محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بشكل عشوائي في محيط مخيم نور شمس مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء من المخيم بعد اصابة احد محولات الكهرباء المغذية له.