الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منازل “منفّذي” عملية القدس ويصيب 22 فلسطينيا في بيت لحم- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: أصيب 22 فلسطينيا بينهم اثنان بالرصاص الحي، الخميس، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 22 إصابة بمدينة بيت لحم.

وأوضح البيان أن من بين الإصابات اثنين بالرصاص الحي تم نقلهما للمستشفى، و20 حالة اختناق جراء استنشاق غاز مسيل للدموع.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت بيت لحم مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأوضح الشهود أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ظهر اليوم الخميس، منزلين في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم. بحسب خبر لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وذكرت الوكالة أن الاحتلال حاصر منزل المواطن عيسى علي صلاح زواهرة، الذي تزعم أن نجليه محمد وكاظم نفّذا عملية إطلاق نار قرب حاجز زعيم العسكري، شرق مدينة القدس.

تغطية صحفية: لقطات تظهر والد الشابين كاظم ومحمد زواهرة مكبَّلًا خلال اقتحام الاحتلال لمنزل العائلة في قرية بيت تعمر، شرق بيت لحم. pic.twitter.com/ifSKmBoaTh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2024

وأكد الخبر أن الاحتلال “يحاصر، في هذه الأثناء، منزل المواطن عزام أحمد الوحش، بحجة مشاركته نجله أحمد مع الشابين الآخرين في عملية إطلاق النار”.

🎥- قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة الشقيقين محمد وكاظم زواهرة في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم منفذَّي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق #القدس، وأدت العملية إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بينهم حالات خطيرة pic.twitter.com/VCCWKOQDgI — عربي بوست (@arabic_post) February 22, 2024

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن جندياً قُتل وأصيب ثمانية آخرون في إطلاق النار عند الحاجز، هذا الصباح.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز الزعيم، الذي يفصل مدينة القدس عن شرقها، ما تسبّب بازدحامات مرورية في الطرقات المؤدية إلى جنوب الضفة وبلدات وقرى جنوب وشرق القدس.

فيديو يظهر والد الشهيدين كاظم ومحمد زواهرة مكبلا خلال اقتحام الاحتلال لمنزل العائله في بلدة زعترة شرق بيت لحم#فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/3fxiQi8Cgn — ابو الباسل // A _s_s_i // (@assi_aroq) February 22, 2024

كما أغلقت حاجز الكونتينر العسكري شرق أبو ديس، وحاجز الزعيم شرق القدس أمام المشاة والمركبات، ونصبت حواجز مفاجئة في سلوان وراس العمود والطور والعيسوية وشعفاط.

(وكالات)