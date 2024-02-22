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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منازل “منفّذي” عملية القدس ويصيب 22 فلسطينيا في بيت لحم- (فيديوهات)

22 - فبراير - 2024

موقع عملية القدس صباح اليوم

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لندن- “القدس العربي”: أصيب 22 فلسطينيا بينهم اثنان بالرصاص الحي، الخميس، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 22 إصابة بمدينة بيت لحم.

وأوضح البيان أن من بين الإصابات اثنين بالرصاص الحي تم نقلهما للمستشفى، و20 حالة اختناق جراء استنشاق غاز مسيل للدموع.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت بيت لحم مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأوضح الشهود أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ظهر اليوم الخميس، منزلين في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم. بحسب خبر لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وذكرت الوكالة أن الاحتلال حاصر منزل المواطن عيسى علي صلاح زواهرة، الذي تزعم أن نجليه محمد وكاظم نفّذا عملية إطلاق نار قرب حاجز زعيم العسكري، شرق مدينة القدس.

وأكد الخبر أن الاحتلال “يحاصر، في هذه الأثناء، منزل المواطن عزام أحمد الوحش، بحجة مشاركته نجله أحمد مع الشابين الآخرين في عملية إطلاق النار”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن جندياً قُتل وأصيب ثمانية آخرون في إطلاق النار عند الحاجز، هذا الصباح.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز الزعيم، الذي يفصل مدينة القدس عن شرقها، ما تسبّب بازدحامات مرورية في الطرقات المؤدية إلى جنوب الضفة وبلدات وقرى جنوب وشرق القدس.

كما أغلقت حاجز الكونتينر العسكري شرق أبو ديس، وحاجز الزعيم شرق القدس أمام المشاة والمركبات، ونصبت حواجز مفاجئة في سلوان وراس العمود والطور والعيسوية وشعفاط.

(وكالات)

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