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الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال شقيقة إسماعيل هنية 12 يوما

4 - أبريل - 2024

رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية

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القدس: مددت محكمة إسرائيلية، الخميس، اعتقال شقيقة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، لمدة 12 يوما.

واعتقلت شرطة الاحتلال صباح عبد السلام، شقيقة هنية، الإثنين، من منزلها بالنقب بذريعة “التعاطف والتحريض”.
وقالت هيئة البث الرسمية إنه “تقرر تمديد اعتقال صباح عبد السلام 12 يومًا، إذ قرر القاضي أن الشبهة ضدها تزايدت بشكل كبير”.
وأضافت: “وأضيفت إلى الاتهامات شبهة الاتصال بعميل أجنبي، ولم يعرف بعد ما إذا كان العميل هو شقيقها” أي إسماعيل هنية.
شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، الاثنين، إن قوات منها ومن جهاز الأمن العام “الشاباك”، اعتقلت صباح عبد السلام “للاشتباه بصلتها مع نشطاء من حركة حماس وبالتعاطف مع الحركة وبالتحريض”.
وأشارت إلى أن عبد السلام (57 عاما)، هي من سكان بلدة تل السبع في النقب جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت هيئة البث أن “شقيقة إسماعيل هنية، متزوجة في تل السبع ، قبل أن يصبح هنية قياديا في حركة حماس”.
وكانت شقيقتا هنية، صباح وليلى، تزوجتا من فلسطينيين من سكان النقب منذ سنوات طويلة، بحسب المصدر ذاته.
ولم يصدر على الفور تعقيب من “حماس” على قرار التمديد.
يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على قطاع غزة، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
(وكالات)

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