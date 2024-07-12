الاحتلال الإسرائيلي يمنع مرور شاحنات المساعدات عبر “كرم أبو سالم” لليوم الثالث

القاهرة- “القدس العربي”:

واصل الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وقال مصدر من الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء لـ”القدس العربي”، إن الاحتلال الإسرائيلي منع لليوم الثالث على التوالي إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف أنه أمام التعنت الإسرائيلي، توقف الهلال الأحمر المصري عن إرسال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث بعد تكرار عمليات اعتداء واحراق المستوطنين الإسرائيليين للشاحنات أثناء توقفها في ساحات معبر كرم ابو سالم من الجانب الاسرائيلي دون حماية كافية من السلطات والجيش الاسرائيلي المتواجد في المعبر.

ولفت المصدر، إلى تكدس الآلاف من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المختلفة أمام معبر رفح وفي شوارع وميادين مدن العريش ورفح والشيخ زويد، وأن كميات كبيرة من المساعدات تتعرض يوميا للتلف نتيجة تعرضها للعوامل الجوية والأتربة وحرارة الشمس.

ومعبر رفح مغلق منذ اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المحور الحدودي من الجانب الفلسطيني في 7 مايو/ أيار الماضي، وكانت مصر أعلنت رفضها التنسيق مع إسرائيل بشأن المعبر، وأوقفت دخول المساعدات لحين انسحاب قوات الاحتلال منه.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري لـ”القدس العربي”، إن الاحتلال لم يكن يسمح سوى بدخول أقل من 50 شاحنة يوميا عبر معبر كرم أبوسالم، وأحيانا يعيد كل الشاحنات.