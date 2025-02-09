الاحتلال الإسرائيلي يوسع عدوانه على طولكرم: 4 شهداء

الضفة الغربية – «القدس العربي»: في الوقت الذي انسحبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة طمون قضاء مدينة طوباس، وسّع جيش الاحتلال عدوانه على محافظة طولكرم ليشمل مخيم نور شمس شرق المدينة، وذلك إلى جانب مخيم طولكرم.

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي أشار فيه وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى توسيع عملية «الجدار الحديدي»، إلى مخيم نور الشمس للاجئين، قائلا «نحن نسحق البنية التحتية للإرهابيين في مخيمات اللاجئين ونمنع عودتهم».

وأضاف زاعمًا «لن نسمح لمحور الشر الإيراني بإقامة جبهة إرهاب شرقية من شأنها أن تهدد مستوطنات السامرة وخط التماس والمراكز السكانية الكبيرة في إسرائيل»، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد كل من: رهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عامًا)، والشاب يزن أبو شعلة، الذي لحق بزوجته سندس جمال محمد الشلبي (23 عامًا) وجنينها الذي كانت تحمله في أحشائها في شهرها الثامن.

بينهم عائلة مكونة من زوج وزوجته وجنينها

وحسب مصادر طبية، فإن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ جنينها بسبب منع قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إليها في الوقت المناسب.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت طواقم جمعية الهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين داخل مخيم نور شمس، إلا أنها تمكنت بعد فترة من الوصول إلى الشهيدة وزوجها ونقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، فيما لم تتمكن من الوصول إلى إصابتين داخل المخيم..

وقال شهود عيان إن قناصة قوات الاحتلال أطلقوا الرصاص على شلبي وزوجها في منطقة جبل الصالحين في المخيم، أثناء محاولتهما مغادرة منزلهما والذهاب إلى مكان آمن.

وحسب مصادر محلية، فإن الزوج أصيب بجراح حرجة جراء رصاص جنود الاحتلال، فيما تمكنت عائلات فلسطينية من سحب طفلين إلى منازل على أطراف حارة المنشية، ولاحقًا نُقلا إلى مستشفى «ثابت ثابت»، وعند وصولهما هناك احتجز جيش الاحتلال طواقم الهلال الأحمر لنحو نصف ساعة.

أما الشهيدة رهف الأشقر، فقالت مصادر محلية إنها أصيبت برصاص الاحتلال الحي في مخيم نور شمس، ما أدى إلى استشهادها على الفور، كما أصيب والدها بعيار ناري في القدم.

وباستشهاد الفلسطينيين الأربعة يرتفع عدد شهداء طولكرم خلال العدوان المتواصل عليها منذ 14 يومًا إلى ثمانية شهداء.

وشرعت جرافات الاحتلال في اقتلاع الأشجار في حي الصالحين في محيط مخيم نور شمس.

تهجير

وأجبر جيش الاحتلال العائلات على الخروج من منازلها في جبل الصالحين في مخيم نور شمس، وحوّلها إلى ثكنات عسكرية، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت تجاه العائلات التي أجبروها على النزوح من المخيم.

ووسّعت قوات الاحتلال نطاق عدوانها ليشمل مخيم نور شمس شرق المدينة، في تصعيد خطير أسفر عن دمار واسع في البنية التحتية وإجبار السكان على الخروج من منازلهم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة تضم آليات وجرافات ثقيلة، إلى مخيم نور شمس، وشنت عمليات اقتحام ومداهمة طالت عشرات المنازل في محيطه، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وسماع أصوات انفجارات ضخمة، مع تحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وفي مخيم طولكرم، ما زالت قوات الاحتلال تنشر أعدادًا كبيرة من المشاة في أحيائه وأزقته كافة، وتداهم المنازل التي أصبحت غالبيتها فارغة ومدمرة بعد طرد سكانها منها، وتواصل استيلاءها على البنايات العالية وتحويلها إلى منصات قنص وإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي.

ومنذ 20 يومًا، يواصل الاحتلال عدوانه على جنين ومخيّمها ضمن عمليّته العسكرية الأخيرة شماليّ الضفة الغربية «السور الحديدي»، والتي امتدّت إلى طولكرم منذ 14 يومًا، وإلى طوباس وطمون والفارعة منذ 8 أيّام.

وقالت مصادر محليّة إنّ الحملة العسكرية الجديدة في نور شمس لم تترافق مع أي انسحاب إسرائيلي من مخيم طولكرم أو السماح بعودة نازحي المخيم إلى بيوتهم.

وأعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، عن تمكن مقاتليها من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا من نوع «شجاع 1» في آليات الاحتلال أثناء مرورها على الشارع الرئيس في مخيم نور شمس، وقالت إنهم أمطروا الآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

ووجه محافظ طولكرم، عبد الله كميل، دعوة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقف العدوان غير المسبوق على محافظة طولكرم ومخيماتها، وأشار إلى منع طواقم الإسعاف من الوصول لعدد من الإصابات.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وأكدت في بيان صحافي أن جيش الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين العزل، حيث ترتفع أعداد الشهداء المدنيين يومًا بعد يوم، مع توسيع الاحتلال لعدوانه على شمال الضفة الغربية ومخيماتها، واستهدافه اليومي للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، في ظل التدمير الممنهج للبنى التحتية وتفريغ المخيمات من سكانها.

طوباس

وفي طوباس، اقتحم جنود الاحتلال منزلي الشهيدين أحمد ومحمد جمال دراغمة، وأخذوا قياسات هندسية، واعتدوا على والد الشهيدين.

وواصلت قوات الاحتلال عدوانها العسكري على مخيم الفارعة حيث دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية من حاجز الحمرا باتجاه المخيم. وأجبرت القوات عشرات العائلات في المخيم على النزوح من منازلها وإخلائها تحت تهديد السلاح.

كما واصل الاحتلال تدميره للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في المخيم، بالتزامن مع استمرار مداهمة منازل المواطنين، والتحقيقات الميدانية معهم، حيث اعتقل ثمانية شبان من المخيم.

وأدان محافظ طوباس والأغوار الشمالية، أحمد الأسعد، إجبار الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح من المخيم.

وانطلقت مبادرات شعبية ورسمية لإيواء العائلات التي تم إجبارها على المغادرة، حيث أعلنت جهات رسمية عن تحويل مجموعة من مدارس مدينة طوباس لإيواء النازحين من المخيم.

جنين

وفي مخيم جنين، عثرت طواقم الدفاع المدني على شاب مصاب بالرصاص الحي في الفخذ داخل مخيم جنين بعد فقدان الاتصال به منذ 19 يومًا.

وأفادت مصادر محلية بأن الدمار الهائل والخراب الكبير في منازل وممتلكات المواطنين في مخيم جنين تكشف بعد انسحاب آليات الاحتلال من أحياء قليلة داخله وإعادة تمركزها في أحياء أخرى، حيث ظهرت بعض البيوت وقد سُويت بالأرض بشكل كامل، فيما انتشر الدمار في الشوارع والبنى التحتية والسيارات والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وقال محافظ جنين، كمال أبو الرب، في تصريح صحافي، إن عدد النازحين من المخيم تجاوز الـ15 ألف شخص، بواقع 3500 أسرة متوزعين على عدة بلدات وقرى في المحافظة، وأكثرها بلدة برقين غرب جنين..

وأكد أن الاحتلال مستمر في هدم وحرق منازل المواطنين في المخيم، مضيفًا أن الحصار الذي استمر على مدينة جنين لأكثر من عامين ماضيين فاقم من سوء الوضع الاقتصادي.