الاحتلال ضرب وسحل عمال غزة في الداخل الفلسطيني… والضفة تحتضنهم

رام الله – جنين ـ «القدس العربي»: “الأهل والأصدقاء في رام الله: هناك إخوة لنا من غزة يعملون بالداخل المحتل وطردهم الاحتلال إلى رام الله، موجودون الآن في مجمع رام الله، اذهبوا إليهم، كونوا معهم، اسهروا معهم، تفقدوهم إذا كانوا بحاجة أي شيء، تابعوا الأخبار معهم، لنكن نحن عائلتهم”، بمجرد ما انتشرت هذه الدعوة على شبكات التواصل الاجتماعي حتى لبى مئات المواطنين في مدينة رام الله والبيرة النداء، وأحضروا معهم الأكل والملابس والفرشات والأغطية، لمساعدة أقرانهم.

واضطرت محافظة رام الله إلى استخدام مجمع رام الله الترويحي حيث يتوفر على ملعب مغلق ومرافق متنوعة ليكون مكانا للسكن المؤقت لمجموعة جديدة من العمال الذين تم طردهم مساء أمس.

وقالت ليلى غنام، محافظ محافظة مدينة رام الله والبيرة، أنها تعمل بالشراكة مع جهات الاختصاص في المحافظة والقطاع الخاص، من أبناء المحافظة على توفير احتياجاتهم.

وزادت: بقاء العمال في المجمع “مؤقت لاحتضان عمالنا الذين وصل عددهم بالمئات حيث تم تأمين العدد الأكبر منهم في فنادق المحافظة”.

وذات المشهد الذي تكرر في رام الله حدث في مدينة جنين شمال الضفة الغربية حيث الحواجز الإسرائيلية التي تفصل بين الضفة والداخل الفلسطيني المحتل.

ونقلت شهادات عمال من القطاع قولهم إن قوات الشرطة قامت باعتقالهم من أماكن عملهم ونقلتهم إلى حاجز برطعة العسكري، وهو أحد الحواجز الإسرائيلية التي تربط جنين بمدن الداخل الفلسطيني.

وأكد العمال أن شرطة الاحتلال اعتقلتهم داخل أماكن عملهم في المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948 واعتدت عليهم بالضرب والسحل، وسرقت من بعضهم أوراقهم الثبوتية ثم تركتهم على حاجزي الجلمة وبرطعة المحيطين في مدينة جنين.

وبين مروان سويدان من الشجاعية أن الشرطة هجمت على أماكن إقامة العمال حيث قامت بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح، و”من ثم تم أخذنا على السجن حيث قاموا بالضرب والاعتداء علينا ومن ثم مع ساعات الصباح وضعونا على حاجز الجلمة ومكبلين”.

ونقلت مصادر إسرائيلية أن شرطة الاحتلال قامت بالاعتداء على أكثر من 127 عاملا فلسطينيا من غزة يعملون في مدن الداخل المحتل ونقلتهم في حافلات خاصة إلى عدد من المعابر التي تصل مدن طولكرم ورام الله وجنين والخليل منذ إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية “طوفان الأقصى”.

ومساء الإثنين الماضي، استقبلت محافظة رام الله قرابة 100 عامل، في حين وصل المحافظة نحو 200 عامل إضافيين وهو ما عزز من الجهود المجتمعية والمؤسساتية لتوفير الحماية والمأكل والمسكن للعمال.

وصرح كمال أبو الرب، نائب محافظ جنين، في حديث صحافي أن “العمال الذين تم نقلهم من معبر الجلمة ليلة الأحد كانوا بوضع صعب جدا دون أوراق ثبوتية وبعضهم دون أحذية، لأن الشرطة الإسرائيلية طردتهم في الليل وهم نائمون، كما اعتدت على بعضهم مما استدعى نقلهم إلى مراكز الطوارئ والكشف عنهم للاطمئنان على صحتهم وتقديم العلاج اللازم لمن احتاجه منهم”.

ونقل العمال في جنين إلى مركز يتبع بلدية جنين حيث يتوفر فيه المسكن اللازم والمريح، فيما بذلت الهيئات المحلية ورؤساء البلديات في المحافظة جهودها لتوفير سبل الراحة والاحتياجات اللازمة لهم.

وفي السياق ذاته قام أهالي ترقوميا في محافظة الخليل بإنشاء أماكن عامة تستوعب 150 شخصا تم تخصيصها لمن تقطعت بهم السبل وخاصة من العمال في قطاع غزة.

يذكر أن الأرقام تشير إلى أنه يعمل في مدن الداخل الفلسطيني ما بين 10 آلاف و17 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، وفق إحصائيات فلسطينية.