الاحتلال قتل فلسطينيا في طوباس… وكشف أسماء 51 أسيرة من غزة

الضفة – «القدس العربي»: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا في مدينة طوباس خلال مواجهات رافقت اقتحامها للمدينة، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، في وقت أعلنت جهات فلسطينية عن أسماء 51 أسيرة من قطاع غزة.

واستشهد الشاب أسيد بني عودة (29 عاما) بعد إصابته في طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب بني عودة أصيب بجراح حرجة خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة طمون، نقل على إثرها إلى مستشفى طوباس التركي، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بجراحه.

وتم اقتحام طمون بعدد من الآليات ترافقها جرافة عسكرية، ودارت مواجهات مع الشبان الذين أغلقوا مدخل البلدة بالإطارات المطاطية المشتعلة.

وتصدت مجموعة من المقاومين للمقتحمين، الذين تم استهدافهم بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع، قرب حاجز تياسير شرقي طوباس.

وفي بيت لحم، اعتُقل فتى خلال رعي أغنامه، وسرقت منه 60 رأس غنم شرق بيت لحم.

همجية الاحتلال

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمود عبيات (16 عاما) خلال رعيه لأغنامه، وسرقت منه 60 رأسا، خلال وجوده في أرضه في منطقة عش غراب شرق بيت لحم.

وأضاف: الاعتداءات المتزايدة تعكس همجية الاحتلال تجاه أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، حيث يحاول الاحتلال الاستفراد بالمواطنين في ظل هذه الأوضاع الصعبة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأحرقت مركبة وأعطبت كاميرات مراقبة.

وأفادت بلدية نحالين بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت على المدخل الشمالي في منطقة وادي سالم، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، وشرعت بتفتيش الأراضي الزراعية، وأجبرت المواطنين عبيدة إبراهيم شكارنة، ومحمد سواد على مغادرة أرضيهما، فيما استولت على جرار زراعي يعود للمواطن علي شكارنة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أحرقت مركبة، ودمرت لوحات شمسية، وأعطبت كاميرات مراقبة تعود للمواطن معتز نجاجرة.

وفي الخليل، شرعت قوات إسرائيلية بشق طرق استعمارية على أراضي المواطنين في مسافر يطا.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال تعمل على شق طرق استعمارية جديدة، واستكمال طرق أخرى على حساب أراضي المواطنين في مسافر يطا. وأوضح أن هذه الطرق تقع ما بين منطقتي الثعلة وأم الخير شرق يطا، من أجل ربط مستعمرتي «كرمئيل» و«ماعون»، وطريق آخر ما بين مستعمرة «بني حيفر» ومنطقة بيرين شمال شرق يطا، وطريق ثالث ما بين مستعمرة «عتنائل» غرب يطا باتجاه خلة الفرا.

وأشار إلى أن الاحتلال أطلق وابلا كثيفا من قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الأهالي في منطقة الثعلة شرق يطا، لاحتجاجهم على شق الطرق الاستعمارية في أراضيهم.

وفي السياق ذاته، أطلق مستوطنون الرصاص في اتجاه رعاة الأغنام من عائلة المهاينة في منطقة لبويب شرق يطا، واحتجز أغنامهم، في محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم ومراعيهم لفائدة المستوطنين.

أسيرات من غزة

وفي ملف الأسرى، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن أسماء (51) أسيرة من غزة يقبعن في سجن (الدامون)، وهذه الأسماء المتوفرة حتى نهاية الأسبوع المنصرم، بينهنّ مسنّات وطفلات، علماً أن عدد أسيرات غزة أعلى من هذا العدد، إلا أنّ المعطى الواضح لديها فيما يتعلق بأسيرات سجن (الدامون) فقط.

وأوضحا أنّ المتوفر فقط حول الأسيرات أسماؤهن، وبعض المعطيات التي نقلتها الأسيرات حول أوضاعهنّ حيث يواجهن عمليات تنكيل وإذلال على مدار الوقت، وهن محتجزات في ظروف مأساوية. ومثل كافة معتقلي غزة لم يتسنّ للمؤسسات معرفة أي معطى دقيق عن أعدادهن، وأماكن احتجازهن، أو أوضاعهن الصحية، حيث يواصل الاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقّهن، ويمنع الطواقم القانونية التابعة للمؤسسات الحقوقية من زيارتهن والاطلاع على أوضاعهن، كما يرفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهن.

ولفتا إلى أنّ المعطى الوحيد الذي أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال، هو وجود 661 من معتقلي غزة صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين).

يُشار إلى أنّ شهادات كثيرة أفاد بها معتقلو غزة، بعد الإفراج عنهم، عكست مستوى عاليا من عمليات التعذيب والتنكيل نفّذها جيش الاحتلال بحقّهم، وكان ظاهرًا على أجسادهم فور الإفراج عنهم، هذا عدا عن كشف إعلام الاحتلال عن استشهاد مجموعة من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) في منطقة (بئر السبع)، دون الكشف عن هوياتهم، علمًا أنّ الاحتلال اعترف مؤخرًا بإعدام أحد معتقلي غزة.

كما تشير الصور والفيديوهات التي نشرها الاحتلال لمعتقلي غزة وهم محتجزون عراة وبأوضاع حاطة بالكرامة الإنسانية، علمًا أنّه وبعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أعلن الاحتلال عن استشهاد اثنين من المعتقلين من عمال غزة تم الكشف عن مصير أحدهم وهو ماجد زقول، فيمما لم يتم الكشف عن مصير الآخر الذي استشهد بحسب إعلام الاحتلال في معسكر (عناتوت).

وكان الاحتلال منذ بداية العدوان الشامل والإبادة الجماعية قد فعّل بعض الأوامر العسكرية والتعديلات القانونية المتعلقة بمعتقلي غزة، التي تساهم في تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم، تحديدًا في ظل استمرار حرمانهم من لقاء المحامي.

من الجدير ذكره أنّ التخوفات حول مصير معتقلي غزة تتصاعد في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، رغم كل المطالبات والنداءات التي وجهتها المؤسسات، للهيئات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، في سبيل الكشف عن مصير المعتقلين. يشار إلى أن عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر بلغ 8800، وعدد المعتقلين الإداريين 3291.

… ومنع رفع الأذان 52 وقتا في الحرم الإبراهيمي

الضفة – «القدس العربي»: قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 21 مرة، بينما منعت تل أبيب رفع الأذان 52 وقتاً في الحرم الإبراهيمي، خلال شهر كانون الأول الماضي.

وأكدت في تقريرها الشهري، أنه تم رصد 21 اقتحاما للأقصى من المستعمرين، كما فرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع عيد «العُرش» اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى جاهداً إلى تمرير مخططاته من خلال هذه الانتهاكات، لتنفيذ رؤيته في التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد الأقصى بمساجده وساحاته ومرافقه، حيث يشهد يوميا عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستعمرين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وبين أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، وخاصة يوم الجمعة، ومنع المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة ودقّق في هوياتهم ومنع من هم خارج البلدة القديمة من الدخول إليها، إذ تقلّص عدد المصلين يوم الجمعة داخل المسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول وحتى الآن إلى 5 آلاف مصلٍّ بسبب التشديدات الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، فقد رصد التقرير منع قوات الاحتلال الأذان فيه لـ52 وقتاً.

واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية اقتحام 89 عنصرا من جيش الاحتلال الحرم، وإغلاق ما يسميان حاجزي (160) وأبو الريش أمام المصلين، ومنع دخول المصلين إلا من باب حارة المحتسب فقط، واستمرار استخدام جهاز التشويش على السماعات الداخلية للحرم.

وفيما يتعلق بالمقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، رصد التقرير اقتحام المستعمرين بحماية أكثر من 20 آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس وتدنيسها، عبر أداء شعائر وطقوس تلمودية، فيما كثفت قوات الاحتلال وجودها وتشديداتها العسكرية في شوارع البلدة، وأغلقت المحلات التجارية، ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين الذي يستمر حتى ساعات الصباح الباكر.

كما اعتدى المستعمرون على مسجد يانون الأثري في نابلس، حيث قاموا بتقطيع كوابل الأذان الموحد المربوطة مع شبكة أذان عقربا، ومنع المصلين من إقامة الصلاة فيه.

ورصدت الوزارة قصف طيران الاحتلال وتدميره لمئات المساجد، سواء بشكل كلي أو جزئي، في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وإحداث أضرار جسيمة في ثلاث كنائس، كما قصف الاحتلال مسجد الأنصار في مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين، كما ألحق أضراراً جسيمة في المسجد.