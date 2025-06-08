الاحتلال قتل فلسطينيا قرب جدار الفصل العنصري

الضفة الغربية- «القدس العربي»: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا في مدينة الخليل، بينما اندلعت مواجهات خلال اقتحامات نفذتها، أصابت مواطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية. فيما واصلت جرافات الاحتلال عمليات هدم منازل المواطنين في مخيم طولكرم.

ففي الخليل جنوب الضفة المحتلة، شيّعت حشود غفيرة جثمان الشهيد الشاب مصطفى علي إسماعيل طلول (30 عامًا) في بلدة الظاهرية جنوب المدينة.

وشلّ الإضراب التجاري الذي دعت له “القوى الوطنية والإسلامية” كافة مناحي الحياة في بلدة الظاهرية، حدادًا على روح الشهيد طلول، الذي استشهد متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في البلدة جنوب الخليل.

والشاب طلول (30 عامًا) متزوج وأب لطفلتين، وزوجته حامل في الشهر الثامن. كما أُصيب في الموقع ذاته في الظاهرية، اثنان آخران، أحدهما بجروح وصفتها المصادر الطبية بالخطيرة.

وفي طولكرم، واصلت جرافات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، هدم عشرات المباني السكنية في مخيم طولكرم.

ويأتي ذلك في إطار خطة إسرائيلية لهدم 106 مبانٍ في كل من مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية، تركزت في حارتي البلاونة والعكاشة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت، قبل 10 أيام، سكان المخيم بقرار هدم فوري، وأمهلتهم مدة ثلاث ساعات فقط لدخول منازلهم وأخذ مقتنياتهم، وسط عمليات مطاردة وتنكيل واحتجاز وإطلاق الرصاص الحي تجاههم، على الرغم من حصولهم على تنسيق مسبق للدخول.

وشهد مخيم نور شمس في طولكرم أيضًا، خلال الأيام الماضية، هدم أكثر من 20 مبنى ضمن خطة لهدم 48 مبنى.

وما زالت قوات الاحتلال تستولي على عدد من المباني السكنية في شارع نابلس والحي الشمالي للمدينة، وتحديدًا المقابلة لمخيم طولكرم، بعد إخلاء سكانها قسرًا، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ويواصل الاحتلال عدوانه على طولكرم ومخيمها لليوم الـ 132، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ 119. وأسفر العدوان عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان (إحداهما حامل)، إضافة إلى عشرات الجرحى والمعتقلين. فيما هُجّرت أكثر من 4,200 عائلة (أكثر من 25,000 مواطن) من المخيمين.

إصابة فلسطيني

وفي مخيم نور شمس، أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مروره بمركبة أجرة في منطقة جبل النصر.

وذكرت “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” أن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب بالرصاص الحي في اليد في منطقة جبل النصر، ونُقل إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وفي سلفيت، سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 8 إخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء لمنازل وبركسات في بلدة بروقين غرب المدينة.

وأفاد رئيس بلدية بروقين فائد صبرة بأن الإخطارات طاولت 6 منازل، جميعها مأهولة بالسكان ومكوّنة من طابقين، وتضم 12 شقة سكنية. وتعود ملكية المنازل للمواطنين: بسام هاشم صبرة، وسلام عماد بكر، وعلاء فايز عبد الرحمن، وحكم إسماعيل عبد الرحمن، وحكمت إسماعيل عبد الرحمن، وحكيم إسماعيل عبد الرحمن. بالإضافة إلى إخطارين بوقف العمل في بركسين زراعيين.

وأوضح أن أحد المنازل التي تسلّمت إخطارًا بالهدم هو منزل قديم يعود بناؤه إلى عشرات السنين.

وأشار إلى أن “بلدة بروقين تتعرض لهجمة استيطانية شرسة يقودها جيش الاحتلال، تستهدف الاستيلاء على الأراضي وتجريفها، إلى جانب توزيع الإخطارات للمباني السكنية”.

يُذكر أن سلطات الاحتلال وزعت 48 إخطارًا لهدم منشآت فلسطينية الشهر الماضي، وتركزت الإخطارات في محافظة رام الله بـ 21 إخطارًا، وسلفيت بـ 18 إخطارًا، وطولكرم بـ 4 إخطارات، والقدس بـ 3 إخطارات، ونابلس بإخطار واحد.

إرهاب المستوطنين

وفي سياق العدوان المستمر، قطع مستوطنون متطرفون أكثر من 100 شجرة زيتون في المنطقة الشرقية من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن مهند سفيان ريان.

كما اعتدت مجموعة من المستوطنين على المواطن ناصر فرج ناجي من بلدة كفر الديك غرب سلفيت، أثناء وجوده في أرضه الواقعة في المنطقة الشمالية من البلدة، ما أدى لإصابته بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى الحكومي في سلفيت لتلقي العلاج. كما حاول المستوطنون إحراق غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن أحمد محمد علي.

وفي بيت لحم، أفاد عضو الجمعية التعاونية الزراعية في قرية الخضر محمود عبد الله أن قوات الاحتلال ومستوطنين اقتحموا منطقة “سهل الرجم” القريبة من المفترق المؤدي إلى مستوطنة “إفرات” جنوبًا، واعتدوا على المواطن خالد محمد يعقوب صبيح (63 عامًا) أثناء وجوده في أرضه برفقة زوجته وابنته.

واحتجزت قوات الاحتلال زوجة صبيح وابنته لبعض الوقت، ثم اقتادته إلى محيط مستوطنة “دانيال” قبل أن يُطلق سراحه، ويُترك وحيدًا يعاني من الإصابة، إلى أن نُقل إلى أحد المستشفيات في بيت لحم.

يُشار إلى أن المزارعين في بلدة الخضر، ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، يُمنعون من الوصول إلى أراضيهم، إذ يُعتدى عليهم ويُعتقلون، ويسرق الاحتلال ومستوطنوه محاصيلهم.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، طريقًا زراعيًا في ذات البلدة، وهو طريق “واد الأبيار”، بالصخور الكبيرة، الأمر الذي سيحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في مناطق وادي الأبيار، ووادي الشام، والأقطع، وفاغور.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، حيث داهمت روضة للأطفال ومنزلاً، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، ولم يُبلغ عن اعتقالات.