الاحتلال مستمر في خرق التهدئة في غزة ويقتل فلسطينياً

غزة – «القدس العربي»: جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد مواطن في مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أصيب آخر بجروح بالغة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد المواطن نافذ أبو طه، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بعدما استهدفهما جنود الاحتلال في منطقة تقع غرب مدينة رفح.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد ارتقى في الحي السعودي، فيما أصيب المواطن الآخر في حي تل السلطان المجاور، والواقعين غرب المدينة، عندما أطلقت أليات الاحتلال المنتشرة في محيط «محور فيلادلفيا» النار على تلك المناطق.

يعوّق خروج الجرحى ويقيّد دخول المساعدات إلى القطاع

وهذه المناطق المستهدفة كانت قد تعرضت لتدمير واسع خلال الاجتياح العسكري للمدينة، والذي استمر لنحو تسعة أشهر، وانتهى بالتوصل إلى قرار وقف إطلاق النار.

ولا تبعد هذه الأحياء سوى مسافة قصيرة عن «محور فيلادلفيا» الفاصل بين جنوبي القطاع والأراضي المصرية، وكثيرا ما قامت قوات الاحتلال منذ دخول التهدئة بعمليات استهداف لتلك المناطق أدت إلى سقوط العديد من الضحايا.

ولم تتمكن غالبية سكان المناطق القريبة من المحور، لا سيما سكان حي البرازيل، من العودة للسكن في منازلهم المتضررة أو على أنقاضها، كما فعل مواطنون أخرون يقطنون في قطاع غزة، وقد كانوا قد نزحوا عن مناطق سكنهم جراء العمليات العسكرية البرية خلال فترة العدوان.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري سقط العديد من الشهداء بنيران قوات الاحتلال، وكان العدد الأكبر يوم الأحد الماضي، حين ارتقى أربعة شهداء بينهم سيدة مسنة، في استهدافات عنيفة لجيش الاحتلال الذي هدد كل من يعود إلى منطقة سكنة القريبة من الحدود.

ارتفاع عدد الشهداء

وأعلن مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منير البرش، أن عدد الشهداء جراء الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال منذ بدء سريان الهدنة، ارتفع إلى 92 شهيدًا، إضافة إلى 24 فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ سريان الهدنة إلى 118بالإضافة إلى 822 إصابة. وأشار إلى أن الطواقم الصحية انتشلت حتى الآن جثامين 641 شهيدًا، بينهم 197 شهيدًا لم يتم التعرف على هوياتهم بعد

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه ️وصل إلى مشافيها 11 شهيدًا، منهم 8 انتشلوا من تحت الأنقاض، و3 شهداء جدد، و10 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 48,219 شهيدًا و111,665 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر من عام 2023.

بيت لاهيا

وفي بلدة بيت لاهيا، والتي كانت تتعرض لعملية توغل بري قبل اتفاق وقف إطلاق النار، شيع الأهالي عددًا من شهداء البلدة، الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض.

وكان «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» أكد أن إسرائيل تواصل ارتكاب «جريمة الإبادة الجماعية» في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني / يناير 2025، من خلال فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين هناك، وحرمانهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وأكد أن «جرائم القتل المباشر» بحق الفلسطينيين ما زالت مستمرة، وأنه بالرغم من توقف عمليات القتل الجماعي الواسعة في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، تفتقر جميعها لأي مبرر قانوني.

المساعدات والجرحى

وفي سياق متصل بملف المساعدات، قال مسؤولون من الأمم المتحدة الثلاثاء إن تدفقات المساعدات إلى غزة زادت بشكل كبير منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني بما في ذلك مواد مثل الخيام التي كانت تواجه قيودا إسرائيلية في السابق.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مؤتمر صحافي في جنيف ردا على سؤال حول عمليات تسليم المساعدات الحالية إلى غزة «تمكنا من توسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل كبير من خلال توفير الغذاء والإمدادات الطبية والمأوى وغيرها من المساعدات خلال فترة وقف إطلاق النار» .

وعندما سُئل عما إذا كانت القيود التي فرضتها إسرائيل على «الاستخدام المزدوج» لا تزال سارية، أحال لايركه السؤال إلى السلطات الإسرائيلية.

وقالت إيديم ووسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه على الرغم من تحسن إمدادات المساعدات منذ وقف إطلاق النار، لكنها لا تفي بالاحتياجات على الأرض.

لكن شبكة الجزيرة نقلت عن مصادر أن الاحتلال منع إدخال 50 شاحنة وقود لغزة يوميا وفق البروتوكول الإنساني، وما دخل يقل 50% عن الاتفاق.

وذكرت أن الاحتلال منع دخول الوقود التجاري، رغم ما نص عليه البروتوكول الإنساني، ومنع صرف الوقود لسيارات الدفاع المدني والبلديات لتأهيل الطرق ورفع الأنقاض.

وأفادت بأن الاحتلال لم يسمح للقطاع التجاري باستيراد الوقود.

وأضافت أنه لم يدخل القطاع سوى نحو 53 ألف خيمة من أصل 200 ألف متفق عليها، ولم يدخل أي كرفان من أصل 60 ألفا.

وقالت إن الاحتلال سمح فقط بدخول 4 آليات ثقيلة لرفع الركام واستخراج الجثث، رغم حاجة القطاع إلى 500 آلية.

كما لم يسمح الاحتلال حتى الآن بدخول مواد البناء لإعادة ترميم المستشفيات ومراكز الدفاع المدني.

وأشارت إلى استمرار إغلاق شارع الرشيد أمام المركبات والتفتيش في شارع صلاح الدين بعد انتهاء مهلة الـ22 يوما.

وذكرت أنه لم يتم تشغيل محطة الكهرباء أو إدخال معدات ومستلزمات إصلاحها وإعادة تأهيل الشبكة.

وفي السياق، أكدت وزارة الصحة في غزة أن إسرائيل تتعمد عرقلة مغادرة المرضى والجرحى الفلسطينيين القطاع من معبر رفح البري الحدودي مع مصر.

وقالت في بيان: «يتعمد الاحتلال الإسرائيلي عرقلة سفر الحالات المرضية عبر معبر رفح البري». وتابعت: «عدد الحالات التي ستغادر اليوم 53 حالة، وهو أقل من العدد المطلوب السماح له بالمغادرة وهو 150 من المرضى والجرحى».