الاحتلال هاجم بالطائرات مخيم نور شمس… عدوان إسرائيلي على طولكرم يوقع عددا من الشهداء

طولكرم ـ نابلس ـ رام الله ـ الخليل ـ «القدس العربي»: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة على معظم مدن الضفة الغربية، تركزت على مخيم نور شمس بالقرب من مدينة طولكرم حيث سقط 5 شهداء، في أوسع وأطول عدوان تتعرض له المدينة منذ عامين.

وأعلنت مصادر إسرائيلية أن قوات الاحتلال استخدمت طائرات انتحارية، وأباتشي، وصواريخ أنيرغا، في عدوانها على المخيم الذي استمر لأكثر من 12 ساعة.

وسقط خلال المواجهات 5 شهداء وصلوا المستشفى، فيما نقلت مصادر طبية أن هناك إصابات حرجة في المخيم، حيث يواصل الاحتلال عرقلة نقل الجرحى.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت في المخيم مع 7 إصابات بالرصاص الحي، وإصابتين بشظايا رصاص الحي، وإصابتين نتيجة الاعتداء بالضرب، وأن طواقمها تواجه صعوبة في الوصول الى بعض الإصابات، وأن الجنود يحتجزون سيارات إسعاف في داخلها إصابات.

ونقلت القناة 14 العبرية أن الجيش الإسرائيلي هاجم بالطائرات خلية مسلحين في مخيم نور شمس في طولكرم.

إلا أن مصادر محلية أن أفادت بقوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى الى استشهاد أربعة منهم، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم إلى مستشفى ثابت ثابت.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن طائرة مروحية شاركت في اقتحام طولكرم وتغطية القوات أثناء الاشتباكات المسلحة هناك.

وقالت كتائب القسام في مدينة طولكرم إن مقاتليها خاضوا في مخيم نور شمس مع فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني التي تحاصر المخيم منذ فجر الخميس. وأكدت أن مقاتليها استهدفوا آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة التي أوقعت إصابات مؤكدة.

كما أعلنت سرايا القدس من مجموعة كتيبة طولكرم أن وحدة الهندسة فجرت عددا من العبوات الناسفة في جرافات وآليات الاحتلال العسكرية على محور المنشية وتحققت إصابات مباشرة.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا مشددا على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ومنعت التجول فيه، ودفعت بآلياتها وجرافاتها إلى مداخله ومحيطه.

كما اجتاحت، ترافقها جرافات عسكرية، المخيم من مختلف جهاته، وانتشرت في شوارعه وأحيائه، خاصة في منطقة المحجر وجبل النصر، في الوقت الذي داهمت فيه عشرات منازل المواطنين وعاثت فيها دمارا وتخريبا، واتخذت منها أماكن لقناصتها.

وقامت جرافات الاحتلال بتخريب أجزاء من الشارع الرئيس للمخيم المعروف بشارع نابلس، وشارع المقبرة، وصرح الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل المخيم، والعديد من الشوارع المتفرعة بين المنازل، وأغلقت مدخل المخيم بالسواتر الترابية.

كما حطمت عناصر الاحتلال مركبات المواطنين المتوقفة أمام منازل أصحابها، وعاثت خرابا في الممتلكات العامة والخاصة في شوارع المخيم، وفجرت أسوار العديد منها.

واعتقلت عددا من المواطنين عُرف منهم الأسيران المحرران الشقيقان براء وعبد الرحمن فتحي قرعاوي، وعز الدين أبو دية، وسامر جابر، وعلي جابر، ومحمود جابر، وعماد جابر، بعد مداهمة منازلهم.

واندلعت مواجهات عنيفة بينها وبين شبان أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، أصابت واجهات المنازل والمحلات التجارية ونوافذها. ونصبت حواجز عسكرية عند المفترقات الرئيسة للمدينة، ومنعت حركة تنقل المواطنين ومركباتهم، خاصة في شارع شويكة شمال طولكرم، والحي الغربي، وشارع فرعون جنوبا.

وفي السياق ذاته، استشهد 3 شبان برصاص قوات الاحتلال، وأصيب آخرون في مواجهات اندلعت في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال، وهما إبراهيم جبريل أحمد عوض (32 عاماً) برصاصة في الصدر من بدرس غرب رام الله، وأحمد منير صدوق (17 عاماً) من مخيم الدهيشة ببيت لحم، برصاصة في الرأس.

وشيع جثمان صدوق (17 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في قرية أرطاس جنوب شرق بيت لحم.

وعمّ الإضراب الشامل في مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة، تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، حدادا على روح الشهيد صدوق.

وفي وقت سابق سقط في محافظة رام الله والبيرة، شهيدان هما الطفلان قيس تيم شلش (17 عاما) وخليل محمد خليل (15 عاما) بالرصاص الحي، إثر استهداف قوات الاحتلال لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

وارتفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة في الضفة الغربية الى 11 شهيدا بينهم 4 أطفال، ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 73 شهيدا.

وشيعت جماهير حاشدة في مدينة رام الله الشهيد عوض، والشاب محمد عبد الرحمن حسين فواقة (21 عاما) برصاص الاحتلال.

وانطلق موكب جنازة الشهيدين من أمام مجمع فلسطين الطبي، ثم توجه مشيعو الشهيد عوض إلى منزل عائلته في قرية بدرس غرب رام الله، لإلقاء نظرة الوداع على جثمانه، ومن ثم إلى مسجد القرية، ليوارى جثمانه الثرى بعدها في مقبرة القرية، فيما شُيع جثمان الشهيد فواقة (21 عاما) إلى منزل عائلته في قرية دورا القرع شمال رام الله، ومن ثم إلى مسجد القرية للصلاة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.

وفي نابلس، شيعت جماهير حاشدة في بلدة جماعين جنوب نابلس، جثمان الشهيد إبراهيم نزيه إبراهيم الحج علي إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى سلفيت الحكومي في اتجاه البلدة، حيث تم إلقاء نظرة الوداع عليه في منزل والده، ومن ثم الصلاة عليه في مسجد القرية، ليوارى بعدها الثرى في مقبرة القرية.

وكان الحج علي قد استُشهد، مساء أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جماعين جنوب نابلس.

وفي اتجاه مواز، هدمت جرافات الاحتلال منزل عائلة الشهيد أحمد ياسين غيظان، في بلدة قبيا غربي رام الله منفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة «كدوميم».

وداهمت آليات الاحتلال بلدة قبيا، وحاصرت منزل عائلة الشهيد غيظان، وباشرت جرافة كانت برفقة الجيش بهدم المنزل.

وأصدر جيش الاحتلال قرارا بهدم منزل عائلة الشهيد غيظان بقرار عسكري صدر عن جيش الاحتلال يوم 18 آب/ أغسطس 2023.

والشهيد غيظان (19 عاما) نفذ عملية إطلاق نار يوم 6 تموز/يوليو 2023، قرب مستوطنة «كدوميم» المقامة على أراضٍ شرقي قلقيلية، وقتل جنديا من جيش الاحتلال وأصاب آخر، قبل إطلاق النار عليه واستشهاده.