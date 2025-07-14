الاحتلال هدم منازل في القدس والضفة… وهجمات للمستوطنين

الضفة – القدس – «القدس العربي»: قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش أطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ هجوم ضد جنود قرب حاجز دوتان بجنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي «قواتنا حيدت مسلحا فلسطينيا» قرب مستوطنة معوز تسفي جنوبي مدينة جنين.

وجاء هذا فيما قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها في الضفة الغربية فاقتحمت منزل مسؤول فلسطيني، في طولكرم، كما هدمت منازل ومنشآت للمواطنين في القدس وبيت لحم وجنين، بالتزامن مع استمرار إرهاب المستوطنين.

فقد اقتحمت منزل رئيس «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الوزير مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، واعتقلت نجله إبراهيم (20 عاما).

وأفادت مصادر محلية أن الشاب إبراهيم خضع لتحقيق ميداني من قبل جنود الاحتلال، ووجهت له عدة أسئلة تمحورت حول نشاط والده.

يشار إلى أن الوزير شعبان لم يكن موجودا في منزل العائلة في طولكرم أثناء الاقتحام.

وجاء الاقتحام، عقب دعوات تحريضية أطلقها مستوطنون متطرفون ضد الوزير شعبان، طالبوا فيها جيش الاحتلال باعتقاله، على خلفية مشاركته أخيرًا في إزالة بؤرة استيطانية أقيمت في منطقة وادي الحرامية.

وفي ملف الهدم اليومي، أفادت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال أجبرت المواطن ماهر السلايمة من حي وادي قدوم في بلدة سلوان على هدم منزله ذاتيا.

وأضافت، أن المنزل يتكون من شقتين، ويؤوي 7 أفراد، وهو قائم منذ أكثر من 35 عاما وتبلغ مساحته نحو 140 مترا مربعا.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت منزلا آخر لعائلة السلايمة في وقت سابق، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف سكان القدس عبر أوامر الهدم والتضييق السكاني.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين، في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتُفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستوطنات في المدينة ومحيطها.

وبحسب أخر البيانات الرسمية فإن عدد المنازل والمنشآت التي دمّرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ 623 منزلا ومنشأة، شملت منازل سكنية، بعضها مأهول منذ عقود، وأخرى قيد الإنشاء، إضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكّل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية، وفقا لمحافظة القدس.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية في بلدة نحالين، غرب بيت لحم تعود للمواطن بلال سعود فنون، في منطقة بانياس، شمال شرق البلدة، بحجة عدم الترخيص.

وبالتوازي، هدمت القوات بناية مكونة من 3 طوابق، في قرية مراح معلا، جنوب بيت لحم، تعود للمواطن علاء الشريف، وتبلغ مساحة كل طابق 200 متر مربع. كما حاول مستوطنون، الإثنين، إحراق منزل في برية كيسان شرق بيت لحم.

وفي جنين، قال رئيس مجلس جلبون ابراهيم أبو الرب إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافة عسكرية، وهدمت منزلا قيد الإنشاء تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويعود للمواطن حسن أسعد أبو الرب.

وأضاف أن الاحتلال كان قد أخطر ابو الرب، بوقف البناء في منزله قبل أشهر، بذريعة قربه من مقطع جدار الفصل والتوسع العنصري، المقام على أراضي القرية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت في النصف الأول من العام الجاري، 588 منشأة تسببت في تضرر 843 مواطنا منهم 411 طفلا، فيما أخطرت في الفترة ذاتها 556 منشآت بالهدم، منها 322 منزلا مأهولا، و18 أخرى غير مأهولة، و151 منشأة زراعية، و97 تصنف على أنها مصادر رزق وغيرها.

وفي رام الله، حولت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، إلى ثكنة عسكرية. وأفادت مصادر أمنية، أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة، وحول بناية قيد الإنشاء لثكنة عسكرية ورفع علم الاحتلال فوقها.

وفي ملف هجمات المستوطنين، هاجم مستوطنون من مستوطنة «معاليه عموس» منزلاً في قرية «كيسان» جنوب بيت لحم، حيث كسروا نافذة في المنزل وألقوا زجاجة حارقة تعود ملكيته لأحمد نصار رشايده.

ومستوطنة «معاليه عموس» أقيمت على أراضي قرية كيسان في عام 1981، وتتبع لتجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني المقام جنوب بيت لحم.

وفي السياق، أفاد مدير مجلس قروي المنيا جنوب شرق بيت لحم زايد كوازبة بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت القرية ونصبت 4 خيام في منطقة «القرن» وسط القرية، واقتلعت 1500 شتلة زيتون، تعود لمواطنين من عائلتي المطور وجبارين.

وبالتوازي، أصيب مسن، بكسور ورضوض، جراء اعتداء المستوطنين عليه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وقالت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا المسن عبد المهدي مطور (60 عاما) وانهالوا عليه بالضرب بالعصي، ما أدى الى اصابته في وجهه ويده.

وفي الأغوار، صعّدت مجموعات المستوطنين الإسرائيليين من استفزازاتها بحق المواطنين في منطقة عين الحلوة، إحدى التجمعات السكانية المهددة بالتهجير القسري في الأغوار الشمالية، حيث قامت بوضع أعلام إسرائيلية قرب خيام ومساكن المواطنين في المنطقة، في خطوة عدّها الأهالي استفزازًا مباشرًا ومحاولة لفرض واقع استيطاني بالقوة.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين تجولوا بالقرب من مساكن المواطنين، ونصبوا الأعلام على مقربة من خيامهم.

وفي القدس، أدانت محافظة القدس بشدة الحكم الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل المقدسي عبد الله أبو دياب (15 عامًا)، والقاضي بسجنه فعليًا لمدة أربع سنوات، وذلك بعد أن أمضى أكثر من 14 شهرًا رهن الاعتقال منذ توقيفه بتاريخ 6 أيار / مايو 2024.

وأكدت محافظة القدس أنها تتابع هذه الانتهاكات بقلق بالغ، وترصدها بشكل قانوني وحقوقي، مجددة رفضها القاطع لكافة سياسات الاعتقال والقمع التي تطال الأطفال المقدسيين، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي سياق مواز، قالت مؤسسات الأسرى، في تقرير دوري إنه تم تسجيل 3850 حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، من بينهم نحو 400 طفل، و125 من النساء.